Lucas Pizane rebate esposa de Lucas Paquetá, que diz ter tirado joias por medo de ser assaltada no Pelourinho

O baiano defendeu o Centro Histórico de Salvador e sua importância cultural

Elis Freire

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 20:08

Lucas Pizane rebate esposa de Lucas Paquetá Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ex-BBB Lucas Pizane se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a esposa do jogador Lucas Paquetá, Duda Fournier. A influenciadora causou alvoroço nas redes sociais, nesta terça-feira (19), ao relatar que tirou as joias para visitar o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, por medo de ser assaltada. O baiano viu o posicionamento como uma ofensa à cidade e decidiu defender o centro da capital baiana e sua importância cultural.

No vídeo, Duda ironiza o fato de ter retirado suas joias para passear pela cidade. “Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha (...) Depois ela quer me levar no Farol da Barra. Ah gente, 'peraí', até minha aliança eu tirei, a pessoa 'tá' um pouco assustada”, disse a influenciadora.

Pizane não gostou das ironias da esposa de Paquetá e rebateu em vídeo nas redes sociais. Por meio dos seus stories, Lucas reproduziu o vídeo da influenciadora e fez um react, em seguida contextualizou a história do local.

"Vocês conhecem a história do Pelourinho? Para além de quando o Galvão chamava o Olodum para tocar e você via aquele bairro do centro histórico de Salvador, que sempre tentou preservar a cultura afro. Ele não conseguiu acompanhar a modernização da cidade no século passado e virou um bairro de moradia popular, de moradia dos mais pobres", explicou, e complementou escrevendo "Isso me entristeceu demais hoje!", desabafou Pizane.