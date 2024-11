SALVADOR, EU TE AMO

Giovanna Ewbank se declara para Salvador: ‘Pedaço da nossa história’

Giovanna Ewbank, o marido Bruno Gagliasso e os filhos Titi, Bless e Zyan curtiram o feriadão da Proclamação da República na capital baiana

“Salvador, mais uma vez você nos recebeu de braços abertos, como sempre faz. Cada esquina dessa cidade carrega um pedaço da nossa história, um lugar onde meus filhos se sentem tão à vontade, tão em casa, que é impossível não me emocionar. Ver os olhinhos deles brilharem a cada mergulho no mar, a cada dança improvisada, a cada abraço caloroso que recebem… é um presente que só essa terra tão generosa pode nos dar”, escreveu em post do Instagram onde aparece passeando com a família na orla de Salvador.