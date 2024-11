TRISTE DESABAFO

Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, relata relação abusiva

Sem citar nomes, a modelo que foi casada com o ator até abril do ano passado disse ter passado por agressões psicológicas e manipulação em uma relação

Mariana se relacionou com o galã global de 2016 até abril do ano passado e os internautas associaram o relato ao casamento com o ator. A modelo, no entanto, não citou o nome ou deixou claro de qual relação passada estava falando.

“Terminar nessa situação já é quase um ato heroico, me sinto uma heroína… Fui bem fria no sentido de que falei que não iria levar nada, vou começar do zero, mas vou me ter e vou existir. É melhor do que virar um fantasma na sua própria casa, não se reconhecer, não olhar no espelho, não ter dignidade. Moro numa casa muito menor, mas moro muito bem, minha casa tem paz”, finalizou.