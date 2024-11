'UM FILME PRECIOSO'

Preta Gil se emociona com filme ‘Ainda Estou Aqui’ e relembra ditadura no Brasil

A cantora Preta Gil deu sua opinião sobre o longa brasileiro escolhido para disputar o Oscar nas suas redes sociais

A cantora Preta Gil usou as suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para refletir sobre o filme “Ainda Estou Aqui”. Preta não poupou elogios para o longa, ambientado durante a ditadura militar no Brasil, escolhido para representar o país na disputa pelo Oscar 2025.

A cantora e apresentadora contou que ficou emocionada com a obra, por lembrar do período em que seus pais, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, ficaram exilados durante a ditadura. O medalhão da MPB foi exilado em 1969, em Londres, após ser preso em dezembro de 1968, primeiros anos do regime.