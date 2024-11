CINEMA BRASILEIRO

Caetano Veloso se emociona com o filme Ainda Estou Aqui: ‘Não parei de chorar’

Com pré-estreia lotada em Salvador, produção representante do Brasil no Oscar chegará nos cinema nesta quinta (7)

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 19:15

Caetano Veloso, Marieta Severo e Walter Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor e compositor Caetano Veloso assistiu e se encantou ao ver o novo longa brasileiro “Ainda Estou Aqui”, escolhido para representar o Brasil na premiação do Oscar. O medalhão da MPB teve a oportunidade de assistir à produção previamente ao lado da atriz Marieta Severo e de amigos. O filme chegará aos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (7).

Em suas redes sociais, o artista baiano contou nesta quarta (06) que ficou bastante comovido com a obra, que tem direção de Walter Salles. “Ri quando o pai tira da areia o dente de leite da filha mais nova e quase não parei mais de chorar. Via e vivia os tempos do começo dos anos 70 como se estivesse lá. Tudo é feito com intimidade e calma (…) Ainda estou emocionalmente abalado pelo filme que mostra o fundo do coração do Brasil”, elogiou Caetano.

O cantor exaltou o elenco da obra, que conta com nomes como Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e Humberto Carrão. Nas redes sociais, os internautas cotam Fernanda Torres como uma possível vencedora na categoria de Melhor Atriz.

“Selton Mello é aquele pai do começo ao sumiço. Nanda Torres é uma genialidade que se move ricamente na precisa faixa da personalidade da mãe dos meninos. Fernandona faz uma homenagem à grandeza da filha no silêncio do fim da vida da personagem, quando seu rosto diz tudo sobre estar ausente e presente”, declarou publicamente.

Ainda Estou Aqui

Cena do filme Ainda Estou Aqui Crédito: Divulgação

Indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar na categoria de melhor filme internacional, “Ainda Estou Aqui” teve sua pré-estreia nacional em Salvador, com 14 sessões lotadas no Cine Glauber Rocha. A obra é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, ambientada na época da ditadura militar.

A trama acompanha a história de uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é sequestrado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia.

Aclamado pela crítica internacional, a produção também está cotada para outras indicações no Oscar, nas categorias de melhor direção, melhor ator coadjuvante (Selton Mello) e melhor roteiro adaptado.