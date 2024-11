NOVO HOBBY

Lewis Hamilton aprende a tocar bossa nova

Lay Soares, da banda Tuyo, deu uma aula para o piloto que tocou trecho de A Garota de Ipanema nas redes sociais

Recentemente, durante sua visita ao Brasil, Hamilton revelou que está compondo músicas no ritmo brasileiro, e concedeu autógrafos para fãs presentes no Autódromo de Interlagos. Ele esteve no país por causa do Grande Prêmio de São Paulo de 2024.