SUPERAÇÃO

Ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, revela luta contra vício: 'Era para fugir da dor'

Medalhista olímpico desabafa sobre vício, dificuldades com a fama e dor com fim da carreira

"Não era a bebida pela bebida, pelo prazer de beber, era pelo prazer de não estar em contato com uma dor que eu tinha", confessou o medalhista olímpico. Segundo ele, o álcool surgiu como uma fuga emocional em um momento de desequilíbrio interno, mesmo estando no auge do sucesso: "Jovem demais, número um do mundo, fama, sucesso, a parte financeira mudou muito rápido… a gente se perde um pouco no caminho".>