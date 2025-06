INUSITADO

Lucas Pizane narra perrengue com camisinha: 'Abriu o zíper e caiu'

Ex-BBB falou sobre situação que viveu no aeroporto

O ex-BBB Lucas Pizane passou por uma situação bastante inusitada que viveu no aeroporto. O cantor disse que, após descer do avião, sua mochila abriu e caiu um pacote de camisinhas. Os preservativos foram encontrados por uma idosa, que correu atrás dele para devolver os pertences.>

"Senhor, tem misericórdia! Tem coisa que é só comigo que acontece. Eu desci do avião, a mochila abriu o zíper e caiu... só vi uma senhorinha atrás de mim: 'Menino, menino, menino, caiu da sua mochila'. O que foi que caiu da minha mochila? Um pacote de camisinha. Uma senhora, uma idosa com um pacote de camisinha na mão correndo atrás de mim", falou, nos Stories do Instagram.>