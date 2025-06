CLIMA TENSO

Humorista expõe relação conturbada com Eduardo Sterblitch e chama ator de 'psicopata da mentira'

Em podcast, Paulinho Serra fez acusações ao colega e fala sobre mentiras, falsidade e comportamento abusivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2025 às 12:05

Em podcast, Paulinho Serra fez acusações contra Eduardo Sterblitch

O humorista Paulinho Serra surpreendeu o público ao abrir o jogo sobre sua relação com o ator Eduardo Sterblitch, durante entrevista ao podcast Fala Guerreiro Cast. Apesar de elogiar o talento do colega, a quem considera "um dos melhores atores com quem já trabalhou", Serra fez duras críticas e chegou a chamar o ex-parceiro de "psicopata da mentira".>

"É um ótimo ator, mas uma péssima pessoa! Passou a mão na barriga da minha mulher grávida e soltou: 'Tira essa porr*, vai gastar dinheiro com criança'", contou ele, visivelmente indignado.>

Segundo Paulinho, os problemas começaram logo no início da amizade, com mentiras mirabolantes contadas por Eduardo, como a de que ele seria o dublador oficial de Harry Potter. "Ele mentia demais. Um verdadeiro psicopata da mentira. Se aproximou de mim por interesse, me usou e depois tentou me passar a perna", desabafou.>

Serra também revelou que tentou alertar Sterblitch sobre esse comportamento. "Falei pra ele: 'Você é super talentoso, mas para de mentir. Todo mundo percebe, fica feio'", relembrou.>

O comediante relatou ainda ter buscado apoio espiritual para entender se seu incômodo com Eduardo era exagero. Durante uma cerimônia do Santo Daime, reencontrou Renato, um antigo conhecido que compartilhou experiências semelhantes com Sterblitch. "Ele contou várias atrocidades, mentiras... Tudo que esse cara fez contigo, fez comigo também", disse Paulinho, reforçando seu sentimento de ter sido manipulado.>

A situação ganhou contornos ainda mais inusitados quando a ex-namorada de Sterblitch, hoje esposa de Renato, revelou que as poesias que a encantaram foram, na verdade, escritas por Renato e apenas repassadas por Eduardo. "Me apaixonei por um personagem, mas o verdadeiro autor era o Renato. Casamos e temos uma filha", teria dito a mulher, segundo o relato.>