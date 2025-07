ESPÍRITO SANTO

Sogra mata genro com facada para defender filha e neto bebê; vídeo mostra briga

Homem se aproximou da noiva tentando bater nela com soco inglês

As imagens mostram Felipe com o filho do casal no colo e gesticulando com o soco-inglês. A sogra aparece depois com uma faca na mão e corta o pneu da bicicleta do genro, que dá um chute no rosto da aposentada. Depois, ele se aproxima correndo e a mulher tenta empurrá-lo, mesmo com o bebê no colo. Nesse momento, a mãe chega e desfere a facada. O rapaz corre para trás e cai, ferido. >