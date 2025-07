CRIME

Comerciante desaparece após cobrar dívida e é encontrada morta

Antes de desaparecer após discutir com homem que lhe devia dinheiro por compra de bebidas

Dona de um pequeno comércio em Luziânia, em Goiás, Sandra Maria dos Santos, de 50 anos, foi encontrada morta no fim da tarde dessa segunda-feira (28), em um matagal no Jardim Ingá. Ela estava desaparecida havia quatro dias. >

A vítima sumiu na última quinta-feira (24), por volta das 16h30, em Luziânia. Imagens de câmeras de segurança registraram quando Sandra Maria andava por uma rua do município no Entorno do Distrito Federal, ao lado de um homem. Minutos depois, ele aparece novamente nas gravações, mas sozinho.>