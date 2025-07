CRIME

Pastor é preso por abusar de jovens da igreja em sessões espirituais

Todas as vítimas eram do sexo masculino

Um pastor de 49 anos foi preso na última sexta-feira (25) por suspeita de abusar sexualmente de adolescentes da igreja em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. Todas as vítimas são do sexo masculino. >