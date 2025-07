OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso com salários de até R$ 16 mil terminam nesta semana

Há vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 29 de julho de 2025 às 08:39

Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de São José, em Santa Catarina, com salários de até R$ 16.661,12, terminam nesta quinta-feira (1º). O certame oferece vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades em diversas áreas da Secretaria Municipal de Saúde. >

Entre os cargos disponíveis estão Agente de Combate às Endemias, Técnico em Enfermagem, Cirurgião Dentista, Assistente Social, Psicólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico da Família e diversas especialidades médicas, como Psiquiatra, Neurologista Pediátrico e Cardiologista. >

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site do Instituto IDCAP, responsável pela organização do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 para cargos de nível fundamental, médio e técnico, e R$ 120,00 para os de nível superior. O pagamento pode ser feito até 4 de agosto.>

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, marcada para o dia 14 de setembro de 2025. Candidatos aos cargos de nível superior também participarão de uma prova de títulos. >

Todas as etapas do concurso ocorrerão no município de São José. Confira mais detalhes do edital: >