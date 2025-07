BAHIA

Motorista é flagrado dirigindo bêbado, foge e é perseguido pela polícia na BR-101

Crime ocorreu em trecho na altura do município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por dirigir bêbado no KM 265 da BR-101, no trecho da altura de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, na tarde de domingo (27). A prisão ainda envolveu perseguição e fuga em alta velocidade. >