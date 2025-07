BRIGA

Blogueiras trocam socos em restaurante de luxo em Feira de Santana; veja vídeo

Caso ocorreu no fim de semana, mas mulheres já teriam se agredido em outro estabelecimento no início do mês

Esther Morais

Publicado em 28 de julho de 2025 às 12:13

Mulheres brigam em restaurante de FSA Crédito: Reprodução / Redes sociais

Duas blogueiras foram flagradas trocando socos dentro do Duc Nosso Bar, em Feira de Santana, a cerca de 120km de Salvador, na última sexta-feira (25). Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra as duas puxando o cabelo uma da outra e se agredindo dentro do estabelecimento. As duas já haviam se envolvido em outra briga no restaurante Noz, no último dia 10. >

Na ocasião mais recente, elas chegaram a ser separadas por outros clientes e funcionários, mas continuaram a discussão fora do local. Uma das envolvidas, identificada como Carol Cardoso, desabafou sobre o caso nas redes sociais e aproveitou para provocar a outra mulher, Adyla. >

"Você achou que ia sentar do lado da minha mesa e eu não ia sentar a mão na sua cara, princesa? Gente, ela disse que me espancou, que minha cara está lilás... Nossa, você achou que não ia levar um murro na cara, descarada? Ainda chamou a polícia", reclamou. O motivo da briga não foi revelado. >

Em nota, o Noz lamentou os dois casos - a gerência do estabelecimento é a mesma do bar - e disse que vai adotar "medidas rigorosas para assegurar que o ambiente permaneça harmonioso, acolhedor e compatível com a proposta". O restaurante ainda classificou o caso como "inadequado e repugnante".>

A Polícia Civil informou que não localizou registro do caso. Procurada, a Polícia Militar não retornou até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto. >

Veja vídeo:

Confira a nota do restaurante na íntegra:

O Duc Nosso Bar e o Noz Restaurante vêm a público manifestar seu total repúdio aos lamentáveis acontecimentos ocorridos em nossos estabelecimentos no dia 10 de julho e na noite de ontem, quando duas clientes se envolveram em uma briga, com um comportamento inadequado e repugnante. >

Prezamos por um ambiente sofisticado, respeitoso e seguro para todos os nossos clientes e colaboradores. Situações como essas não refletem, de forma alguma, os valores nem o padrão de excelência que cultivamos desde a nossa fundação.>

Deixamos claro que condutas agressivas, ofensivas ou desrespeitosas não serão mais toleradas em nossos espaços. A partir deste episódio, adotaremos medidas mais rigorosas para assegurar que o ambiente permaneça harmonioso, acolhedor e compatível com a proposta do Duc Nosso Bar e do Noz Restaurante.>