Espaço Cultural Dona Neuza terá noite de psicofunk e surf music neste sábado (2)

Evento começa às 17h com Irmão Carlos Psicofunk e Retrofoguetes; ingressos já estão à venda

Que tal curtir um som diferenciado? O projeto cultural Ponto Sonoro traz no próximo sábado (2) duas atrações imperdíveis: Irmão Carlos Psicofunk e a cultuada banda instrumental Retrofoguetes, no Espaço Cultural Dona Neuza, no Imbuí, em Salvador. O evento começa às 17h e promete uma noite cheia de energia e boa música. >