Saiba qual será o tema do Carnaval de Salvador 2026

Festejo homenageia história de ritmo popular e símbolo da cultura brasileira

A prefeitura de Salvador definiu o tema para o Carnaval de 2026. Na próxima edição do festejo tradicional, o samba, símbolo maior da cultura popular brasileira, será o grande homenageado durante os sete dias de folia, que ocorre entre os dias 12 e 17 de fevereiro do próximo ano. >

O tema oficial do Carnaval de Salvador 2026 será “110 Anos de Samba”. A escolha homenageia o marco histórico da música “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de Almeida. A canção é considerada a primeira música de samba registrada no Brasil e foi criada na casa da mãe de santo baiana Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata. >

Embora o tema ainda não tenha sido lançado oficialmente, a informação foi divulgada pelo Alô Alô Bahia e confirmada pelo CORREIO*. De acordo com a prefeitura, a campanha oficial será lançada ainda no segundo semestre de 2025 e contará com uma curadoria especial com o objetivo de celebrar as múltiplas vertentes do gênero.>