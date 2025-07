HONRARIA

Carla Akotirene receberá Comenda Maria Quitéria da Câmara Municipal de Salvador

Cerimônia de entrega da honraria está prevista para setembro

Larissa Almeida

Publicado em 26 de julho de 2025 às 13:11

Carla Akotirene Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A intelectual baiana Carla Akotirene, referência nacional nos debates sobre racismo, interseccionalidade, feminismo negro e equidade de gênero, vai receber, no mês de setembro, a Comenda Maria Quitéria da Câmara Municipal de Salvador. >

A honraria é entregue pelo Poder Legislativo de Salvador a mulheres que se destacam por atuações relevantes em benefício da cidade ou do estado da Bahia. O nome da comenda homenageia Maria Quitéria, heroína da Independência do Brasil na Bahia e primeira mulher a integrar as forças militares brasileiras. >

Honrada com a distinção, Carla destacou a força simbólica e representativa de Maria Quitéria para a trajetória das mulheres. “Ao se vestir de soldado para ir à guerra, ela incorporou uma experiência que é colocada diariamente para mulheres negras, que é não vivenciar uma feminilidade hegemônica, mas assumir os mesmos papéis que os homens assumem diariamente”, afirma. >

Ela destacou o legado da guerreira baiana. “Trata-se de um papel que tem uma aproximação ideológica colocada pelo patriarcado racista às mulheres negras, pois diariamente somos nós que estamos no front contra as investidas do Estado, no que diz respeito à violência policial nas comunidades. São as mulheres que se colocam à frente para proteger seus filhos e os filhos da comunidade. Então, eu me sinto nesse lugar de Maria Quitéria porque sou uma combatente em prol da comunidade e do povo negro”, diz. >

A concessão da Comenda Maria Quitéria a Carla Akotirene é uma iniciativa do mandato do vereador Sílvio Humberto (PSB). Economista e ativista do movimento negro, ele acompanhou a trajetória de militância da intelectual, iniciada ainda nos anos 2000. >

Trajetória profissional e intelectual

Há 20 anos, Carla Akotirene se dedica ao tema do encarceramento de mulheres negras, realizando pesquisa em unidades prisionais e em audiências de custódia, além de realizar atendimento a mulheres vítimas de violência ao atuar como servidora pública da Saúde de Salvador. >

Pesquisadora em Políticas de Raça e Gênero e doutora em Estudos de Gênero, Mulheres e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Carla Akotirene é militante acadêmica e autora de obras fundamentais como ‘Interseccionalidade’ (2019), ‘Ó Paí, Prezada’ (2020) e ‘É Fragrante Fojado Dôtor Vossa Excelência’ (2024). >

Nessas publicações, a intelectual apresenta pesquisas profundas sobre as estruturas sociais e políticas brasileiras, com ênfase no sistema de justiça e nas políticas públicas, evidenciando as articulações entre gênero, raça, classe e território nas dinâmicas de opressão. >

No diálogo entre as demandas dos movimentos sociais e a gestão das políticas públicas, Carla Akotirene foi conselheira municipal na primeira gestão do Conselho da Comunidade Negra de Salvador, quando ajudou a construir o Estatuto Municipal da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa e atuou também na Secretaria Municipal da Reparação de Salvador. >