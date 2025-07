TRAGÉDIA

Quem eram as vítimas do acidente com ônibus do cantor Netto Brito na Bahia

Três pessoas morreram após o veículo colidir frontalmente com um carro de passeio

Yan Inácio

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:42

Carlos Bojó, técnico de som da banda de Netto Brito, foi uma das vítimas Crédito: Reprodução/redes sociais

Três pessoas morreram após um acidente com o ônibus que levava a banda do cantor Netto Brito, na Bahia. As vítimas foram Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 anos, técnico de som do cantor, além do motorista Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos, e da cerimonialista Leila Lima Santos. >

O acidente aconteceu na noite deste domingo (27), na BA-046, nas proximidades de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Netto Brito publicou uma nota de pesar lamentando a morte do técnico de som, conhecido como Carlos Bojô: “Carlos era um irmão de estrada, querido por todos, e sua perda deixa um vazio profundo em nossa equipe. Estamos prestando todo o apoio necessário à sua família.” >

Seu corpo será sepultado às 17h30 desta segunda-feira (28). O sepultamento será na terça (29), no Cemitério Jardim Celestial, no Bairro SIM em Feira de Santana. Corfome, o g1 Bahia, o motorista Robson Carvalho, era natural de Santo Antônio de Jesus e deixa uma filha. Seu enterro está marcado para o final desta segunda. Já a cerimonialista Leila Lima Santos também era moradora de Santo Antônio de Jesus. Ela deixa dois filhos. Ainda não informações sobre o enterro dela.>

Quem eram as vítimas do acidente com ônibus do cantor Netto Brito 1 de 5

Entenda o caso

Um grave acidente envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio resultou na morte de três pessoas na noite deste domingo (27), na BA-046, nas proximidades de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.>

Um casal que estava no veículo de passeio morreu na hora. Já o técnico de som da banda, identificado como Carlos e conhecido como Bojo, chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos.>

Testemunhas apontam que um dos veículos teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal. No entanto, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Equipes do SAMU, da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar da Bahia estiveram no local. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o resgate das vítimas e a retirada dos veículos.>