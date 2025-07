OPORTUNIDADE

Santander abre inscrições para programa de trainee com salário de até R$ 9,2 mil; veja requisitos

Selecionados que se destacarem viverão uma experiência internacional

O Santander está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2026. As vagas são destinadas para profissionais formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025 nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). O salário pode chegar a R$ 9,2 mil. >

O programa tem duração de 18 meses, com início previsto para janeiro de 2026. Os selecionados passarão por etapas de formação, que incluem uma jornada de aprendizagem e experiências para acelerar a aquisição de conhecimento e de habilidades essenciais para as carreiras que estão em transformação. >

Além disso, eles terão acesso a mentorias com executivos do banco. Aqueles que tiverem performance destacada ainda vão ser escolhidos para vivenciar uma experiência internacional. >

Requisitos

As vagas são direcionadas a profissionais graduados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, desde que sejam do campo de atuação das ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Aqueles que tiverem inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais. >

O programa busca identificar talentos que façam parte e impulsionem a evolução dos produtos e serviços oferecidos pelo Santander aos seus clientes. É fundamental que os candidatos se identifiquem com o propósito do banco que, segundo o Santander, é de “contribuir para que pessoas e negócios prosperem” e com a cultura da organização. >