Yduqs abre inscrições para programa de trainee exclusivo para pessoas negras

Programa tem duração de um ano

Larissa Almeida

Publicado em 29 de julho de 2025 às 14:35

YDUQS Crédito: Reprodução

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do programa de trainee da Yduqs, voltado exclusivamente para pessoas negras (pretas e pardas). A iniciativa, que visa acelerar o desenvolvimento de profissionais negros no setor educacional, recebe candidaturas até o dia 31 de agosto de 2025, através deste site. >

O processo seletivo é direcionado a candidatos de qualquer área de formação que tenham se graduado entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025. É necessário ter mobilidade e disponibilidade para morar no Rio de Janeiro, onde está a sede da empresa. Sem exigir conhecimento de inglês, o processo seletivo avalia principalmente habilidades comportamentais e capacidade analítica dos participantes. >

O programa tem duração de 12 meses e oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde, odontológico e outros benefícios. Durante o período de formação, os trainees passam por uma imersão nas instituições de ensino da Yduqs e em áreas estratégicas da empresa, com acompanhamento da equipe de Desenvolvimento Organizacional. Ao final, podem ser alocados em cargos de liderança.>

O programa da Yduqs foi reconhecido internacionalmente e venceu a categoria de promoção da educação e desenvolvimento de pessoas negras e indígenas no movimento “Raça é prioridade”, promovido pelo Pacto Global da ONU. A premiação reforça o impacto da iniciativa na inclusão racial em cargos estratégicos no mercado de trabalho brasileiro.>

“Nosso programa de trainee exclusivo para negros vem obtendo destaque no mercado e o reconhecimento de diversas outras organizações. Temos um programa maduro, que demonstra que estamos no caminho certo e reafirma o nosso compromisso com a diversidade e inclusão”, afirmou Renata Vilela Mendonça, diretora de Gente da Yduqs.>

Dados do IBGE mostram que apenas 30% das pessoas pretas ou pardas ocupam cargos como analistas ou especialistas. Programas como o da Yduqs buscam reverter essa realidade. “É um programa que abriu meus horizontes e que me deu a chance de transformar a história de outras pessoas”, relatou Leone Duarte, ex-trainee e bacharel em Administração.>