INVERNO

Cidade mais fria da Bahia registra 10.1°C

Município está entre os 20 com as menores temperaturas do Brasil

Esther Morais

Publicado em 29 de julho de 2025 às 07:16

Município de Barreiras Crédito: Reprodução

Barreiras, no extremo-oeste, teve a menor temperatura do estado nas últimas 24h. A cidade registrou 10.1°C e ainda entrou para a lista das 20 mais frias do Brasil na segunda-feira (28), segundo ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>

Luis Eduardo Magalhães, que está situada na mesma região, fica em segundo lugar no ranking estadual, com 10.7° e na 41ª posição nacional. No domingo (27), a cidade foi a mais fria da Bahia e marcou 10.8°C. >

Correntina (11.4°C), Vitória da Conquista (11.9°C) e Lençóis (12.2°C) completam o top 5. Já na colocação nacional aparecem São Lourenço (MG), com 6°C, São José dos Ausentes (RS), 7.4°C e Canguçu (RS), 7.8°C. >

50 cidades mais frias do Brasil ontem (28) 1 de 5

Não há alerta de clima para a Bahia, mas uma massa de ar polar avança pelo Sul do Brasil nesta terça-feira (29) e derruba as temperaturas em praticamente todos os três estados da região, conforme previsão do Climatempo. >

O sistema, associado à frente fria que se deslocou pelo país no início da semana, marca o fim de julho com características típicas do inverno: manhãs geladas, geadas generalizadas e possibilidade de neve em áreas mais altas da Serra Catarinense.>