SALVADOR

Líder da Katiara é morto pela polícia na Vila Canária

Rafael Paixão substituía o traficante conhecido como Scoob na liderança do grupo

Apontado como o líder de um grupo criminoso com atuação no bairro Vila Canária, em Salvador, Rafael Paixão de Jesus, de 32 anos, foi morto em uma ação da Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (29). De acordo com a PC, o objetivo da ação era "retirar do convívio social" integrantes da mesma facção.>

As investigações apontaram que Rafael assumiu a liderança do grupo após a morte de Thiago Santos da Silva, conhecido como Scoob, o antigo '10 de Espadas' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) - ferramenta que reúne os criminosos foragidos mais perigosos do estado. Scoob foi morto em outubro de 2024, no bairro Castelo Branco. Ele era visto como alvo prioritário da polícia por ser o 'cabeça' da Katiara em Valéria, um dos poucos bairros onde a facção ainda tem domínio do tráfico de drogas.>