SCOOB DA KATIARA

Líder do 'Cangaço' e suspeito na morte de agente federal: saiba quem é o traficante morto em Castelo Branco

Thiago Santos da Silva, o Scoob, era liderança em Valéria

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:00

Scoob era o 10 de espadas do Baralho do Crime Crédito: Reprodução/SSP-BA

Morto em uma operação policial no bairro de Castelo Branco, no início da manhã desta sexta-feira (4), Thiago Santos da Silva, mais conhecido como Scoob, tem uma extensa ficha criminal. Ele era o '10 de Espadas' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), que lista os criminosos foragidos mais perigosos do estado.

Scoob, que chegou a usar uma mulher como escudo humano em troca de tiros com a polícia, era visto como alvo prioritário da ação, por ser o 'cabeça' da Katiara em Valéria, um dos poucos bairros que a facção ainda tem domínio do tráfico de drogas. É isso o que explica uma fonte policial, que terá nome e cargos preservados. O agente dimensiona o 'feito' do traficante na região.

"Salvador hoje tem duas principais facções: Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV). As duas são quem, principalmente, atuam nos bairros dominados pelo tráfico. Sustentar o domínio da Katiara em um bairro nesse contexto mostra força e estratégia dessa organização e do líder. Então, esse Cangaço, que é como eles chamam, é algo forte naquela região", explica o policial.

A organização citada pela fonte se comprova no resultado da ação policial desta sexta-feira, que desarticulou um laboratório de drogas na localidade do Moscou. Lá, além de materiais para produção de substâncias ilícitas, foram encontrados itens para a produção de uma estufa onde mais drogas seriam colocadas e, após isso, distribuídas.

Scoob entrou na mira da polícia também pela suspeita de ter participado do confronto entre a Katiara e policiais federais em setembro do ano passado, em uma região de mata em Valéria. Na ocasião, o policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida acabou morto durante uma ação. A área onde o confronto aconteceu no período era disputada entre o Bonde do Maluco e a Katiara.