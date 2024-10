SEGURANÇA

Traficante morto em Castelo Branco usou mulher de escudo em confronto e fez criança refém

Thiago Santos da Silva, o 'Scoob', era uma liderança da Katiara

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 10:00

Operação da polícia em Castelo Branco Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O traficante Thiago Santos da Silva, o 'Scoob', um dos mortos por policiais em operação na manhã desta sexta-feira (4), em Castelo Branco, fez uma mulher e uma criança de reféns antes de ser baleado trocando tiros com agentes. Scoob era o líder da facção Katiara (KT) na localidade conhecida como Moscou, que se autodenomina como 'O Cangaço'. A reportagem ouviu de fontes policiais, que terão nome e cargo preservados, a descrição da ação que terminou com a morte de Scoob.

O traficante estava acompanhado por comparsas, mas, ao entrar em confronto com a polícia, ficou sozinho e invadiu a casa dos reféns. "Quando os agentes seguiram Scoob, ele conseguiu entrar nessa casa. Lá, tinha uma mulher e a filha dela, uma criança autista. A negociação foi iniciada para a liberação deles e a prisão. Porém, ele saiu na porta, usando a mulher de escudo e atirando policiais. No revide, acabou baleado e tombou", relata a fonte.

Scoob integrava o Baralho do Crime Crédito: Reprodução

Apesar da tentativa de Scoob, a mulher não foi atingida por disparos e foi encaminhada, junto com a criança, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Scoob foi socorrido ainda com vida para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu. Na unidade, os agentes localizaram um segundo criminoso que estava no confronto e tinha sido levado por comparsas ao local. Ele foi preso.

Toda a ação em Castelo Branco começou por volta das 5h da manhã, quando agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Com as patrulhas, Scoob e seus homens foram localizados em uma área de escadarias. Ao perceber a chegada de policiais, deflagraram disparos e tentaram fugir da área onde estavam.

"Um grupo desceu as escadas por completo, enquanto Scoob e outros entraram em uma casa verde, à direita. Nessa hora, houve muita resistência, agonia mesmo. Muitos disparos foram dados contra os agentes e houve revide para conter os bandidos", relata outro policial. A reportagem esteve no local e registrou como ficaram a escadaria e a casa citada pelo policial. Além das marcas de disparos de fuzil na parede, foi possível notar dezenas de cápsulas de bala espalhada por todo o local.