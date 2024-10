FORAGIDOS

Dois integrantes do Baralho do Crime são encontrados na Bahia; um foi morto

Membros de facções foram identificados como Thiago Santos da Silva, o "Scoob", e Emanuel Santos Morais, o "Neto"; operação aconteceu nas últimas 12h

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 07:24

Thiago Santos da Silva, o "Scoob", e Emanuel Santos Morais, o "Neto" Crédito: Divulgação / SSP-BA

Dois foragidos e integrantes do Baralho do Crime, lista de criminosos perigosos do estado da Bahia, foram localizados nas últimas 12 horas. Os membros de facções foram identificados como Thiago Santos da Silva, o "Scoob", e Emanuel Santos Morais, o "Neto". Os homens ocupavam as cartas 10 e 9 de Espadas, respectivamente. Um deles morreu e o outro foi baleado, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

Scoob estava escondido no bairro de Castelo Branco, em Salvador, e durante ações de inteligência atirou contra as equipes policiais, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (4), de acordo com informações da pasta. O suspeito de tráfico acabou ferido no confronto e foi socorrido para o hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, carregador e munições. Varreduras estão sendo realizadas na região com o objetivo de localizar outros integrantes da facção.

Scoob foi ferido Crédito: SSP-BA

Já Emanuel Santos Morais, o "Neto", foi alcançado na noite de quinta-feira (3), na cidade de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. Equipes da Rondesp Extremo Sul realizavam patrulhamento de rotina no bairro do Geraldão quando localizaram homens armados.

Houve confronto e Neto acabou ferido. O suspeito foi socorrido para um hospital, onde é atendido. Com ele foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, carregador e munições. Outro integrante da facção foi preso durante a ação. Com ele foram localizados uma pistola, carregador e munições.

Neto foi morto Crédito: SSP-BA