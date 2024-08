SEGURANÇA

Cinco foragidos da Justiça baiana entram para o Baralho do Crime da SSP

Criminosos são procurados por homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico

Da Redação

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 17:25

Buiú ou Padaria (Baralho do Crime) Crédito: Divulgação

Mais cinco foragidos da Justiça foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, nesta sexta-feira (30). Passam a fazer parte do naipe de "Espadas", criminosos procurados por homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Veja a lista dos novos integrantes do Baralho do Crime:

Dama de Espadas

Ocupando a carta ‘Dama de Espadas’, André Márcio de Jesus, conhecido como “Buiú” ou “Padaria”, atua no município de Porto Seguro, no sul do estado. Ele possui mandado de prisão por tráfico de drogas.

Buiú integra, pela segunda vez, a ferramenta, após a primeira inserção em janeiro de 2013, na carta ‘Ás de Copas’. O procurado foi preso em novembro de 2014 e mantido em cárcere por cerca de um ano no Complexo Penitenciário da Mata Escura. No dia 17 de agosto de 2015, o detento conseguiu fugir.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, “Buiú” é apontado como o fundador de uma organização criminosa originada em Porto Seguro. Além de possuir envolvimento com o tráfico de drogas, o foragido é responsável por comandar homicídios, ataques a ônibus no município, saques contra lojas, roubos a instituições financeiras, entre outros crimes.

Também há registro de sua participação como chefe de uma associação para a venda de drogas em escala interestadual, abrangendo as cidades paulistas de São Sebastião e Bertioga, além do município de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais.

Nove de Espadas

A carta ‘Nove de Espadas’, passa a ilustrar o rosto de Emanuel Santos Morais, o “Neto”, apontado como chefe de uma organização criminosa que atua no bairro do Geraldão, em Santa Cruz Cabrália, também no sul do estado. O procurado possui mandados de prisão pelos crimes de homicídio, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Neto (Baralho do Crime) Crédito: Divulgação

Cinco de Espadas

Compondo a carta ‘Cinco de Espadas’, está Nilson Marinho da Silva Neto, conhecido como “Nego Drama”. Procurado por homicídio, ele atua nas cidades de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e Feira de Santana, no interior do estado.

Nego Drama (Baralho do Crime) Crédito: Divulgação

Quatro de Espadas

Na carta 'Quatro de Espadas' foi inserido Elvis Conceição Silva, o “Grude”. Indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele tem como área de atuação a região de Porto Seguro. Segundo investigações da Polícia Civil, o criminoso chegou a ser o braço direito de André Márcio de Jesus, o “Buiú”, mas acabou se tornando rival do ex-comparsa.

“Grude” também está envolvido no episódio de roubo a uma empresa de transporte de valores em Eunápolis, extremo sul da Bahia, ocorrido em março de 2018.

Grude (Baralho do Crime) Crédito: Divulgação

Três de Espadas

Elias dos Santos Soares, conhecido como “Boca Nua”, passa a representar a carta 'Três de Espadas'. Com mandado de prisão por tráfico de drogas, ele atua no bairro do Comércio, em Salvador. “Boca Nua” foi alvo da 3ª fase da Operação Proteger, deflagrada de forma conjunta pelas polícias Civil e Militar, em maio deste ano.

A ação, que teve como foco a repressão ao tráfico de drogas e crimes correlatos na região, cumpriu mais de 10 mandados judiciais, resultando em prisões e apreensões.