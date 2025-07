AÇÃO INTEGRADA

Polícia prende liderança suspeita de ações violentas em Porto Seguro

Mandado de prisão foi cumprido no município de Bauru, em São Paulo

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), prendeu Elvis Conceição Silva, o Grude, nesta quinta-feira (3). O foragido, que estava na carta Quatro de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), teve o mandado de prisão cumprido no município de Bauru, em São Paulo, durante uma ação integrada com a polícia judiciária paulista. >