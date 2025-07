MEDIDA

Acordo cancela concursos públicos e prevê novo certame na Bahia

Taxa de inscrição será devolvida aos candidatos; montante chega a R$ 2,3 milhões

Tharsila Prates

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:32

Reunião entre os envolvidos do MP, prefeitura e Idib Crédito: Divulgação/ MP-BA

O Ministério Público da Bahia (MP), o Município de Juazeiro, o Serviço de Água e Saneamento Ambiental (Saae) e o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) firmaram um acordo, na terça-feira (1), para encerramento consensual dos quatro concursos públicos lançados em 2024, cujo andamento estava suspenso por decisões judiciais.>

Segundo o MP, a medida visa assegurar segurança jurídica, evitando que a longa tramitação judicial das ações impeça o Município de prover os cargos públicos efetivos com mais rapidez. >

De acordo com a promotora Joseane Nunes, “a solução construída preserva os interesses de aproximadamente 13.592 candidatos, com garantia de devolução dos valores pagos a título de inscrição. O Município de Juazeiro também se comprometeu a realizar a revisão administrativa de seus quadros, de modo que o novo concurso reflita as reais necessidades da gestão pública”. >

O acordo prevê a extinção do contrato entre o Município e o Idib, a revogação dos concursos diante do elevado grau de judicialização e a realização de novo concurso público, com cronograma fixado para abril de 2026, que será acompanhado pela 8ª Promotoria de Justiça de Juazeiro. Além disso, estabelece mecanismos claros para a restituição de cerca de R$ 2,3 milhões aos inscritos, em três etapas sucessivas, no prazo de até 90 dias úteis. >

O prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves, explica que a devolução das taxas será realizada pela Prefeitura, de forma individualizada, transparente e amplamente divulgada por meio de canais oficiais (sites do Idib e do Município) e extraoficiais, tendo início após o recebimento e tratamento do banco de dados dos candidatos.>

Para garantir a efetiva comunicação com os candidatos, será publicado comunicado no site oficial do Idib, com informações detalhadas sobre o cronograma e os procedimentos para solicitação do reembolso. >

O acordo, que será submetido à homologação judicial, foi resultado de esforço coletivo realizado pelas instituições na construção de uma solução extrajudicial.>