Umidade vinda do oceano favorece pancadas de chuva em Salvador; veja previsão

Informativo meteorológico da Codesal prevê mínimas de 20ºC e máximas de até 30ºC

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:42

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O tempo nesta segunda-feira (25) foi uma amostra do que será a semana em Salvador, com previsão de pancadas de chuva e também aberturas de sol.

De acordo com o informativo meteorológico da Defesa Civil da capital divulgado hoje, o transporte de umidade do oceano aumentará a formação de nuvens, favorecendo as pancadas de chuva. Mesmo assim, a atuação de uma massa de ar seco permitirá períodos com aberturas de sol.

Para esta terça (26), a previsão é 40% de chance de chuva, com menos ventos, mínima de 20ºC e máxima de 30ºC. Na quarta, o tempo permanecerá parecido, com máxima de 29ºC.

Na quinta-feira (28), a chance de chuva diminui, mas retorna com mais força na sexta-feira e no sábado, com probabilidade de 60% e 50% de chuva, respectivamente. No sábado, a máxima cai para 28ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para as chuvas mais fortes até as 10h desta terça (26) em 61 municípios baianos, incluindo Salvador. O acumulado previsto para essas cidades é de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50mm no dia, com riscos de alagamentos e pequenos deslizamentos de terra.

Em caso de emergência, a Codesal orienta ligar para o número 199, que atende 24 horas. Nesta segunda, o órgão recebeu 36 chamados, sendo a maioria por ameaças de desabamento e orientações técnicas.

