Taxista é encontrado morto no Aeroporto de Salvador

Yan Inácio
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:36
Um taxista de prenome Almir morreu na tarde desta segunda-feira (25) após sofrer um infarto dentro do próprio carro, no estacionamento de táxis do Aeroporto de Salvador. A vítima aguardava por passageiros no local quando passou mal e veio a óbito, segundo relatos de colegas de trabalho.
Outros taxistas que estavam no local precisaram quebrar o vidro do carro de Almir para resgatar o corpo do homem.“Ele estava dentro do carro deitado, com o ar ligado. Os colegas perceberam que ele ficou muito tempo parado. E aí quando foi ver ele estava desfalecido, tinha morrido”, disse Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT).
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) está a caminho do local para recolher o corpo do taxista. A Polícia Militar (PM) foi procurada para informar mais detalhes sobre a ocorrência e não respondeu até o fechamento desta matéria.
Segundo Denis, desde junho, pelo menos 17 taxistas morreram de infarto em Salvador. Para o presidente da AGT, isso acontece porque os trabalhadores ficam muito tempo dentro do carro sem se alimentar direito e sem fazer exercícios. “A situação do taxista é difícil”, contou Denis.