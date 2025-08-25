MORTE

Taxista é encontrado morto no Aeroporto de Salvador

Segundo colegas, homem teria infartado enquanto aguardava por clientes em seu próprio carro

Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:36

Taxistas Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Um taxista de prenome Almir morreu na tarde desta segunda-feira (25) após sofrer um infarto dentro do próprio carro, no estacionamento de táxis do Aeroporto de Salvador. A vítima aguardava por passageiros no local quando passou mal e veio a óbito, segundo relatos de colegas de trabalho.

Outros taxistas que estavam no local precisaram quebrar o vidro do carro de Almir para resgatar o corpo do homem.“Ele estava dentro do carro deitado, com o ar ligado. Os colegas perceberam que ele ficou muito tempo parado. E aí quando foi ver ele estava desfalecido, tinha morrido”, disse Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT).

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) está a caminho do local para recolher o corpo do taxista. A Polícia Militar (PM) foi procurada para informar mais detalhes sobre a ocorrência e não respondeu até o fechamento desta matéria.