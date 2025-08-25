Acesse sua conta
Prefeitura de Salvador inicia vistoria de taxistas regulamentados

Inspeção pode ser feita até o dia 19 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:54

Taxistas de Salvador
Taxistas de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta segunda-feira (25), os taxistas regulamentados de Salvador devem realizar a inspeção a anual obrigatória. Neste ano, a vistoria será realizada por meio das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), credenciadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Os autorizatários devem solicitar a liberação da inspeção veicular por meio do portal Salvador Digital. É necessário anexar a documentação exigida: carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV e licenciamento atualizado.

Após a liberação, o taxista deve comparecer à ITL para a realizar a inspeção veicular. As taxas são de R$ 117,79 para o período atual e R$ 176,68 para os veículos que estiverem com o procedimento atrasado.

O laudo técnico com o resultado será enviado pela ITL diretamente para a Cotae. Os veículos reprovados na inspeção, terão até 30 dias para regularizar a situação. Os taxistas podem realizar as vistorias até o dia 19 de outubro.

