FISCALIZAÇÃO

Prefeitura de Salvador inicia vistoria de taxistas regulamentados

Inspeção pode ser feita até o dia 19 de outubro

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:54

Taxistas de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta segunda-feira (25), os taxistas regulamentados de Salvador devem realizar a inspeção a anual obrigatória. Neste ano, a vistoria será realizada por meio das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), credenciadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Os autorizatários devem solicitar a liberação da inspeção veicular por meio do portal Salvador Digital. É necessário anexar a documentação exigida: carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV e licenciamento atualizado.

Após a liberação, o taxista deve comparecer à ITL para a realizar a inspeção veicular. As taxas são de R$ 117,79 para o período atual e R$ 176,68 para os veículos que estiverem com o procedimento atrasado.