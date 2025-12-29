Acesse sua conta
Jogador de futebol morre após colisão com cavalo em estrada no interior da Bahia

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), no município de Barrocas

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:48

Um jogador de futebol amador morreu, na madrugada desta segunda-feira (29), no município de Barrocas, na região Nordeste da Bahia, após colidir com um cavalo na estrada. O corpo de Lázaro Victor Lima Mota, 30 anos, que era conhecido como Lazinho da Lagoa da Cruz, foi encontrado na estrada que liga o povoado de Lagoa da Cruz, que fica na zona rural da cidade, ao distrito de Bandiaçu, no município de Conceição do Coité.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Lázaro estava pilotando uma motocicleta no momento em que bateu no animal. "Guias para remoção do corpo e realização de perícia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT)", acrescentou o órgão.

Informações divulgadas pelo Jornal A Nossa Voz apontam que o jogador retornava da comunidade do Canta Galo, em Conceição do Coité, após levar um amigo. O animal estava solta na via no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas encontrou o homem sem vida.

Lázaro era jogador do Santa Cruz Futebol Clube, de Barrocas, além de possuir uma loja de roupas. O presidente do clube, Keno Mota, lamentou a morte do atleta e disse, em entrevista ao Jornal A Nossa Voz, que Lázaro foi o responsável conquista do 1º Campeonato do Galo pelo time, no último domingo. "Foi ele que colocou o time no campeonato", falou.

Tags:

Acidente Colisão Cavalo Jogador Lázaro Victor Lima Mota Barrocas

