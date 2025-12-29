Pai, mãe e filho que morreram em acidente na BR-101, no Sul da Bahia, são enterrados no ES

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:46
Os corpos de três das 11 vítimas do acidente envolvendo uma minivan e uma caminhonete, na BR-101, no Sul da Bahia, foram enterrados nesta segunda-feira (29) em Linhares, no Espírito Santo.
Familiares e amigos se despediram de Olivio Salezze, de 90 anos, Irene Salezze, de 87, e Augusto Salezze Netto, de 69 anos, no Cemitério São José durante a manhã.
Família viajava para o sul da Bahia
Os três morreram após o veículo em que viajavam bater de frente com uma minivan que transportava um grupo de 8 baianos que viajava para passar o Réveillon em Costa Dourada, no litoral sul do município.
Os corpos de Olívio, Irene e Augusto ficaram carbonizados e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, sendo liberados para o sepultamento apenas na madrugada desta segunda (29).
Augusto dirigia a caminhonete Chevrolet S10 e levaria os pais para passar as festas de fim de ano com a irmã, que mora em Mucuri, no Sul da Bahia, segundo a TV Gazeta.
As vítimas baianas são:
Os corpos de Eunice Oliveira Santos, 38 anos, Laura Santos Gomes, 9, e Aurora Santos Gomes, 9 meses, as únicas vítimas do acidente que não tiveram os corpos carbonizados, foram enterrados no domingo (28) em um cemitério do distrito de Itabatã, na cidade de Mucuri.
Os corpos de outras quatro pessoas que viajavam juntas para passar o Réveillon na praia Costa Dourada, litoral sul do município, ficaram carbonizados após os veículos pegarem fogo com a colisão frontal e ainda aguardam identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas. Todas eram baianas e moravam em Itabatã.
Os médicos peritos ainda tentam identificar os corpos de Flavia Oliveira Santos, Felipe Pereira Gomes, Débora Santos Neves e Ivoneci Oliveira Santos.
A filha de Flavia, Maria Alice, chegou a ser socorrida com vida para uma hospital no Norte do Espírito Santo, mas morreu em seguida. Não há informações sobre o sepultamento.
A batida entre dois veículos foi registrada no quilômetro 593 da rodovia federal, na altura de Mucuri, no sul da Bahia. O impacto da colisão frontal fez com que os veículos pegassem fogo, o que dificulta a identificação das vítimas.