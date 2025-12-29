ACIDENTE

Pai, mãe e filho que morreram em acidente na BR-101, no Sul da Bahia, são enterrados no ES

Família morreu após o veículo em que viajava bater de frente com uma minivan que transportava um grupo de 8 baianos

Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:46

Velório de família que morreu em grave acidente na BR-101, na divisa do Espírito Santo com a Bahia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Os corpos de três das 11 vítimas do acidente envolvendo uma minivan e uma caminhonete, na BR-101, no Sul da Bahia, foram enterrados nesta segunda-feira (29) em Linhares, no Espírito Santo.

Familiares e amigos se despediram de Olivio Salezze, de 90 anos, Irene Salezze, de 87, e Augusto Salezze Netto, de 69 anos, no Cemitério São José durante a manhã.

Família viajava para o sul da Bahia 1 de 9

Os três morreram após o veículo em que viajavam bater de frente com uma minivan que transportava um grupo de 8 baianos que viajava para passar o Réveillon em Costa Dourada, no litoral sul do município.

Os corpos de Olívio, Irene e Augusto ficaram carbonizados e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, sendo liberados para o sepultamento apenas na madrugada desta segunda (29).

Augusto dirigia a caminhonete Chevrolet S10 e levaria os pais para passar as festas de fim de ano com a irmã, que mora em Mucuri, no Sul da Bahia, segundo a TV Gazeta.

As vítimas baianas são:

Flávia Oliveira Santos, dirigia a minivan e estava grávida;

Maria Alice de Jesus, de 9 anos e filha de Flávia;

Felipe Pereira Gomes;

Débora Santos Neves, esposa de Felipe;

Laura Santos Gomes, filha de Felipe e Débora;

Aurora Santos Gomes, de 9 meses, filha de Felipe e Débora;

Eunice Oliveira Santos, de 49 anos, irmã de Flávia e Ivonice;

Ivonice Oliveira Santos, irmã de Flávia e Eunice.

Enterros na Bahia

Os corpos de Eunice Oliveira Santos, 38 anos, Laura Santos Gomes, 9, e Aurora Santos Gomes, 9 meses, as únicas vítimas do acidente que não tiveram os corpos carbonizados, foram enterrados no domingo (28) em um cemitério do distrito de Itabatã, na cidade de Mucuri.

Os corpos de outras quatro pessoas que viajavam juntas para passar o Réveillon na praia Costa Dourada, litoral sul do município, ficaram carbonizados após os veículos pegarem fogo com a colisão frontal e ainda aguardam identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas. Todas eram baianas e moravam em Itabatã.

Os médicos peritos ainda tentam identificar os corpos de Flavia Oliveira Santos, Felipe Pereira Gomes, Débora Santos Neves e Ivoneci Oliveira Santos.

A filha de Flavia, Maria Alice, chegou a ser socorrida com vida para uma hospital no Norte do Espírito Santo, mas morreu em seguida. Não há informações sobre o sepultamento.