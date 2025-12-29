Vigilância Sanitária interdita 44 estabelecimentos por irregularidades sanitárias na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:32
Ao longo de todo o ano de 2025, ao menos 9.230 kg de produtos alimentícios vencidos, adulterados ou estragados foram apreendidos na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Os alimentos foram recolhidos durante fiscalizações da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa), realizadas entre os dias 1º de janeiro e 11 de dezembro deste ano. Ao todo, 44 interdições de estabelecimentos ou serviços por irregularidades sanitárias foram realizadas.
De acordo com a Visa, no mesmo período, foram emitidos 5.500 documentos, entre alvarás, autos, relatórios e licenças. O órgão também emitiu 624 notificações. As informações constam no balanço das atividades realizadas pelo setor.
Operação da Vigilância Sanitária e Ambiental em açougues
O material apreendido inclui:
Padaria foi interditada em Vitória da Conquista
O coordenador da Visa, Maico Mares, reforçou a importância da colaboração da população por meio de denúncias de irregularidades. “A Visa não trabalha sozinha. Grande parte de nossas ações só é possível com as denúncias feitas pela população”, destacou.
As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, pelo telefone (77) 3229-3480, ou pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br. Também é possível registrar denúncias pelo site.
600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em Vitória da Conquista