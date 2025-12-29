Acesse sua conta
Vigilância Sanitária interdita 44 estabelecimentos por irregularidades sanitárias na Bahia

Ao longo de 2025, mais de nove tonelada de alimentos estragados foram apreendidas em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:32

Padaria foi interditada
Padaria foi interditada Crédito: Divulgação/ Visa

Ao longo de todo o ano de 2025, ao menos 9.230 kg de produtos alimentícios vencidos, adulterados ou estragados foram apreendidos na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Os alimentos foram recolhidos durante fiscalizações da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa), realizadas entre os dias 1º de janeiro e 11 de dezembro deste ano. Ao todo, 44 interdições de estabelecimentos ou serviços por irregularidades sanitárias foram realizadas.

De acordo com a Visa, no mesmo período, foram emitidos 5.500 documentos, entre alvarás, autos, relatórios e licenças. O órgão também emitiu 624 notificações. As informações constam no balanço das atividades realizadas pelo setor.

Operação da Vigilância Sanitária e Ambiental em açougues

Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC
Vigilância Sanitária apreende mais 400 quilos de carnes estragadas em dois açougues de Conquista por Divulgação/ Visa/ PMVC

O material apreendido inclui:

  • 9.230 kg de produtos alimentícios (vencidos, adulterados ou estragados);
  • 17 mil pães;
  • 1.080 kg de carne;
  • 2.165 kg de temperos;
  • Mais de 890 caixas de medicamentos sujeitos à Portaria nº 344/98 (controle especial), sem comprovação de origem ou em estado de acondicionamento inadequado, em desacordo com a RDC nº 67/2007;
  • Mais de 220 kg de medicamentos, cosméticos, materiais cirúrgicos, oftálmicos e próteses dentárias vencidos.

Padaria foi interditada em Vitória da Conquista

Padaria foi interditada por Divulgação/ Visa
Padaria foi interditada por Divulgação/ Visa
Padaria foi interditada por Divulgação/ Visa
Padaria foi interditada por Divulgação/ Visa
Padaria foi interditada por Divulgação/ Visa

O coordenador da Visa, Maico Mares, reforçou a importância da colaboração da população por meio de denúncias de irregularidades. “A Visa não trabalha sozinha. Grande parte de nossas ações só é possível com as denúncias feitas pela população”, destacou.

As denúncias podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, pelo telefone (77) 3229-3480, ou pelo e-mail ouvidoriageral@pmvc.ba.gov.br. Também é possível registrar denúncias pelo site.

600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em Vitória da Conquista

Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação
Produtos apreendidos por Divulgação

