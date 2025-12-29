Acesse sua conta
Corpos não carbonizados de vítimas de acidente com 11 mortes são sepultados na Bahia

Peritos ainda tentam identificar os corpos das outras cinco pessoas que estavam na minivan que pegou fogo após bater de frente com uma caminhonete na BR-101

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:41

Baianos vítimas de acidente na BR-101
Baianos vítimas de acidente na BR-101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os corpos de três das 11 vítimas do acidente envolvendo uma minivan e uma caminhonete, na BR-101, foram enterrados neste domingo (28) no distrito de Itabatã, na cidade de Mucuri, no Sul da Bahia. 

Eunice Oliveira Santos, 38 anos, Laura Santos Gomes, 9, e Aurora Santos Gomes, 9 meses, foram as únicas vítimas do acidente que não tiveram os corpos carbonizados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A filha de Flavia, Maria Alice, chegou a ser socorrida com vida para uma hospital no Norte do Espírito Santo, mas morreu em seguida. Não há informações sobre o sepultamento.

Apenas os corpos das vítimas do carro modelo Chevrolet S10, identificadas como Augusto Salezza Netto, de 69 anos, Olivio Salezze Junior, 90, e Irene Beremond Salezze, 87, foram liberadas na madrugada desta segunda (29) para serem sepultadas em Linhares, no Espírito Santo. Olívio e Irene eram pais de Augusto.

A batida entre dois veículos foi registrada no quilômetro 593 da rodovia federal, na altura de Mucuri, no sul da Bahia. O impacto da colisão frontal fez com que os veículos pegassem fogo, o que dificulta a identificação das vítimas.

