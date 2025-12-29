GRAVE

Homem em situação de rua tem 55% do corpo queimado e é transferido em UTI aérea após ataque na Bahia

Suspeito jogou substância inflamável sobre corpo da vítima

Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:43

Homem foi socorrido para unidade hospitalar Crédito: Blog Braga

Um homem em situação de rua teve 55% do corpo queimado após sofrer um ataque na madrugada de sábado (27), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a vítima tem 33 anos e teve queimaduras de terceiro grau.

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde do município. Em depoimento, ele relatou que uma pessoa jogou uma substância inflamável sobre o seu corpo e, em seguida, ateou fogo.

Informações divulgadas pela TV Oeste ainda apontam que a vítima chegou a caminhar até a unidade de atendimento pedindo socorro. As equipes médicas constataram a gravidade do caso, e o homem foi entubado e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Posteriormente, ele foi transferido em uma UTI aérea para a rede hospitalar de Salvador.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar a tentativa de homicídio. Guias para perícia foram expedidas, e oitivas e diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria.