Exposição em homenagem a Iemanjá ocupa três espaços no Centro Histórico de Salvador

Mostra recebe visitas até o fim de fevereiro

Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:40

Exposição segue até o fim de fevereiro Crédito: Divulgação

Os tributos à rainha do mar vão tomar conta das ruas do Centro Histórico de Salvador. Até o fim de fevereiro, a exposição itinerante “Um Espelho para Iemanjá”, assinada pelo ME Ateliê da Fotografia, ocupa três espaços para a visitação gratuita: o Restaurante La Lupa, o Antique Bistrô e a Ladeira do Boqueirão.

Reunindo 18 obras inéditas, as homenagens à orixá marcam a 5ª edição do projeto Um Tributo à Iemanjá, idealizado pelo fotógrafo e curador da mostra Mário Edson. Após o sucesso da exposição durante o 2 de fevereiro, que marcou o encontro entre o sagrado e a arte no pátio externo da Casa de Yemanjá, no Rio Vermelho, a mostra itinerante agora segue com três novos espaços no Centro Histórico da capital.

A exposição acontece simultaneamente no Santo Antônio Além do Carmo e pode ser visitada sempre de terça a domingo, das 12h às 22h. Através das lentes de 18 artistas convidados da mostra, a Ladeira do Boqueirão ganha vida e novos contornos com uma exposição aérea em homenagem a Iemanjá, em um espetáculo de fé, composições artísticas e celebração.

Entre os nomes que integram a nova edição do projeto, estão: Alysson Costa; Ana Kruschewsky; Claudio das Virgens; Ila Frida; Izabel Andion; Jacy Gordinho; Juray Castro; Lu Peixoto; Mário Edson; Pablo Araújo; Patricia Dieder Dalmas; Reinaldo Giarola; Rejane Alice; Rita Pinheiro; Rodrigo Nery; Silvana Lima; Suyanne Andrade e Wagner Lacerda.

Segundo Mário Edson, administrador do ateliê, a proposta deste ano é compor obras que contenham ou utilizem o ‘espelho’ em tributo a Iemanjá, podendo ser feitas através de fotografias, pinturas, desenhos, objetos adornados, instalações ou expressões artísticas.

“O espelho, aqui, não é apenas superfície reflexiva: é portal, oferenda e rito. Ele devolve o olhar, convoca a introspecção e multiplica imagens, tal como o mar de Iemanjá, que reflete o céu, guarda memórias e acolhe destinos. Ao se ver refletido, o público é convidado a participar da obra, tornando-se parte do fluxo entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Iemanjá, senhora das águas salgadas, mãe e guardiã dos afetos, inspira criações que dialogam com feminilidade, proteção, fertilidade, cuidado e transformação”, explica Mário.

Para o curador da mostra, cada obra apresenta uma reverência singular, revelando interpretações poéticas, simbólicas e sensoriais que ecoam a força e a delicadeza da ‘Rainha do Mar’. Essa travessia sensível, diz Mário, é possível graças às obras representadas na mostra e aos detalhes empregados por cada artista.

Unindo fé, tradição e artes plásticas, a popular mostra do “2 de Fevereiro”, que se estende durante todo mês, acontece há cinco anos na capital baiana. Na penúltima edição, o ME Ateliê da Fotografia trouxe ‘Um Balaio para Iemanjá’ (2025), se reinventando à cada ano para celebrar a força da divindade.

“A exposição é um convite ao reconhecimento: reconhecer-se no outro, na natureza, ancestralidade e na própria imagem refletida. É um gesto de escuta e respeito às matrizes culturais afro-brasileiras, afirmando a arte como espaço de memória, espiritualidade e resistência. Ao atravessar esta exposição, que o visitante permita-se refletir, oferecer e receber — como quem se aproxima do mar com um espelho nas mãos e o coração aberto às ondas”, conclui Mário Edson.

Serviço

Quando: de terça a domingo, das 12h às 22h; até o dia 28 de fevereiro;

Onde: Restaurante La Lupa – Rua Direita de Santo Antônio, 491, St. Antônio Além do Carmo;

Antique Bistrô – R. do Carmo, 06 - Santo Antônio Além do Carmo, Salvador - BA, 40301-380;

Ladeira do Boqueirão – Santo Antônio, Salvador - BA, 40301-288