Do alto do trio ao chão da pipoca, Ivete Sangalo dita o ritmo do verão e deixa fãs com gostinho de quero mais

Cantora desfilou em três dias neste Carnaval

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:00

Ivete na Pipoca na Superterça de Carnaval de Salvador Crédito: Vitor Santos / AgNews

O verão é dela. É simples assim. Ano após ano, Ivete Sangalo se consagra como uma das maiores cantoras do país e faz do Carnaval a festa dela. Este ano, não foi diferente. A cantora, apelidada carinhosamente de Mainha, contagiou o público em três dias de Carnaval: dois na Barra com o Bloco Coruja e um no Campo Grande, na sua tradicional pipoca.

A maratona momesca de Veveta começou no sábado (14). Com look ousado e cheio de cristais, a dona de “Vampirinha” brincou sobre a sua energia de solteira e se intitulou a “chefe das gostosas”. “Eu tô tão gostosa que nem eu mesma tô aguentando. Às vezes eu mesma me pego. Tenho um tesão da porra em mim mesma. (...) Eu tô num relacionamento sério comigo, mas já tô vendo problemas”, brincou.

Neste ano, Ivete reduziu sua agenda na capital baiana para três dias de desfile, após apresentações também no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda assim, a passagem do Coruja manteve a tradição de arrastar fãs e transformar o circuito em um dos pontos mais movimentados da festa.

Entre os convidados que acompanharam a cantora no trio estava o cantor canadense Shawn Mendes, que curtiu o desfile ao lado da atriz Bruna Marquezine. Os dois aproveitaram o percurso em clima de proximidade durante parte do trajeto.

Também marcaram presença nomes como Sasha Meneghel, Álvaro, Hugo Gloss, Nicole Bahls e o cantor João Gomes, que acompanharam a festa no trio e ao longo do circuito. João chegou a cantar com Ivete e sentiu de perto a pressão de comandar um trio elétrico. Sorrindo, ele admitiu diante do público, enquanto apresentava uma versão em ritmo de axé de seu sucesso ‘Dengo’: “Estou com vergonha”.

Ivete, então, pediu que os músicos interrompessem a canção e entrou na brincadeira. “O que a gente faz com ele? Eu quero saber o que nós, que estamos sofrendo de amor por ele, o que a gente faz com ele?”, provocou a cantora, arrancando risadas do público. Na sequência, Ivete mandou retomar a música e convocou a plateia: “Pula, pula que ele quer que pule”. O pedido foi atendido imediatamente, e os fãs responderam com ainda mais animação.

A festa continuou na segunda-feira (16), no segundo dia de Coruja. A apresentação, mais uma vez, reafirmou a dimensão da trajetória de Mainha, que atravessa três décadas de folia e se confunde com a própria história recente do Carnaval de Salvador.

Vestindo um body com listras brancas e vermelhas, Ivete já subiu ao trio cheia de graça, como de costume. “A cantora tem gás? O público responde. A cantora tem gogó? A multidão responde. A cantora tem vocês?”, brincou.

Logo depois, prestou uma homenagem à Preta Gil, em frente ao Expresso 2222. “Ela está com a gente na energia, em espírito, nas mensagens que ela deixava. Antes de eu vir para cá, eu ouço as mensagens que ela me mandava e rebobino a fita das minhas grandes emoções que tive com pretinha”, contou a cantora. Ainda em tom de tributo e com o trio parado, cantou em coro com o público ‘Sinais de Fogo’, música de maior sucesso de Preta.

Na Superterça de Carnaval, mainha continuou solta. Fechando sua maratona nos circuitos em grande estilo, Ivete levou sua pipoca para o Campo Grande e, mais uma vez, arrastou uma multidão apaixonada de foliões – que, com certeza, teriam gás para mais uma semana inteira pulando com ela.

O relógio marcava 14:18 quando o desfile começou, ao som de "Oxente, é o verão", parceria com Xanddy Harmonia lançada este ano. O atraso do início do desfile não desanimou o público que aguardava. Ao chegar, Ivete logo perguntou onde estavam seus vampiros e mostrou que, assim como quem acompanhava do chão, ela também seguia com energia para dar e vender.

"Vocês vão me acompanhar? A gente vai se divertir? Aqui no Campo Grande, este que é um dos circuitos mais tradicionais e mais lindos que temos", disse.

Pouco mais à frente, logo após fazer a curva do Teatro Castro Alves, ela chamou uma convidada mais que especial para subir no trio: Daniela Mercury, que comandaria em seguida sua própria pipoca, a “Pipoca da Rainha”, no Circuito Osmar.

“Eu gosto da Vampirinha, vocês sabem que eu gosto da fuleiragem. Mas a César o que é de César. Tem que respeitar! E eu trouxe ela hoje. Eu sou estourada. Eu não só canto a música, como eu trago a dona da música. Porque ela é rainha, e a gente tem de respeitar a rainha”, disse a anfitriã, ao convidar Daniela para cantarem juntas a música 'É Terreiro'. As duas ainda cantaram ‘Maimbê Danda’, ‘Trio Metal’ e ‘O mundo vai’.

Daniela retribuiu os elogios à altura, se referindo à cantora de “Vampirinha” como uma inspiração. “Eu te vi reinando no Eva. Desde o primeiro momento em que ouvi a sua voz, eu disse: ‘é uma das vozes mais lindas da música popular brasileira’. E eu fico muito, muito orgulhosa de você ser baiana e de nós duas segurarmos o axé com tanta força e você fazer essa trajetória brilhante”, disse, emocionada, antes de finalizar a participação e seguir para seu trio.

Este ano, a cantora surpreendeu o público ao anunciar que não teria pipoca no circuito Barra-Ondina, mas os admiradores deram um jeito. Quem não estava dentro das cordas nos dias do Bloco Coruja fez questão de ir atrás, vivendo a pipoca do seu próprio jeito.

Foi o caso do bailarino Bruno Santos, de 39 anos, que veio de Maceió para a folia de Ivete. Há cinco anos passa o Carnaval assim: em Salvador, ao lado da rainha.

“A minha prioridade todo ano é estar no Carnaval de Salvador. Eu amo. Todo ano eu venho e ainda visito ela. Eu vou para a porta dela esperar ela sair”, disse o folião, vestido de Vampirinha da tiara na cabeça à plaquinha no pescoço.

E quem disse que a festa de Ivete acaba quando mandam terminar? Inimiga do fim, ela estendeu o desfile e subiu com trio pela Avenida Carlos Gomes, depois do fim do percurso.