Com look ousado e energia de solteira, Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o bloco Coruja

Ivete Sangalo comanda trio no circuito Barra Ondina e reúne famosos durante desfile

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:28

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Mainha finalmente estreou! Sob o comando de Ivete Sangalo, o Bloco Coruja fez sua aguardada entrada no Carnaval de Salvador neste sábado (14) e levou uma multidão ao circuito Dodô, na Barra Ondina. O trio elétrico animou os foliões com a aposta da temporada, a música “Vampirinha”.

Neste ano, Ivete reduziu sua agenda na capital baiana para três dias de desfile, após apresentações também no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda assim, a passagem do Coruja manteve a tradição de arrastar fãs e transformar o circuito em um dos pontos mais movimentados da festa. Com look ousado e cheio de cristais, ela brincou sobre a sua energia de solteira.

Famosos no trio de Ivete Sangalo 1 de 34

Entre os convidados que acompanharam a cantora no trio estava o cantor canadense Shawn Mendes, que curtiu o desfile ao lado da atriz Bruna Marquezine. Os dois aproveitaram o percurso em clima de proximidade durante parte do trajeto.

Também marcaram presença nomes como Sasha Meneghel, Álvaro, Hugo Gloss, Nicole Bahls e o cantor João Gomes, que acompanharam a festa no trio e ao longo do circuito.

Com iluminação marcante, som potente e repertório de sucessos, o Coruja confirmou mais uma vez seu lugar entre os blocos mais disputados do Carnaval de Salvador.