Com look ousado e energia de solteira, Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o bloco Coruja

Nauan Sacramento
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:28
Mainha finalmente estreou! Sob o comando de Ivete Sangalo, o Bloco Coruja fez sua aguardada entrada no Carnaval de Salvador neste sábado (14) e levou uma multidão ao circuito Dodô, na Barra Ondina. O trio elétrico animou os foliões com a aposta da temporada, a música “Vampirinha”.
Neste ano, Ivete reduziu sua agenda na capital baiana para três dias de desfile, após apresentações também no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda assim, a passagem do Coruja manteve a tradição de arrastar fãs e transformar o circuito em um dos pontos mais movimentados da festa. Com look ousado e cheio de cristais, ela brincou sobre a sua energia de solteira.
Famosos no trio de Ivete Sangalo
Entre os convidados que acompanharam a cantora no trio estava o cantor canadense Shawn Mendes, que curtiu o desfile ao lado da atriz Bruna Marquezine. Os dois aproveitaram o percurso em clima de proximidade durante parte do trajeto.
Também marcaram presença nomes como Sasha Meneghel, Álvaro, Hugo Gloss, Nicole Bahls e o cantor João Gomes, que acompanharam a festa no trio e ao longo do circuito.
Com iluminação marcante, som potente e repertório de sucessos, o Coruja confirmou mais uma vez seu lugar entre os blocos mais disputados do Carnaval de Salvador.
