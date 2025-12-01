Acesse sua conta
Em casa: Ivete Clareou tem nove convidados e seis horas de samba no pé em Salvador

'Comigo o alvará não vai até meia noite, tem que ser 24 horas', disse cantora, que apresentou projeto mais novo no Wet Salvador neste domingo (30); espetáculo teve Liniker e Márcio Victor entre as participações especiais

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 05:00

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mais de seis horas de show, nove convidados e muito samba no pé. Esse foi o saldo do Ivete Clareou em Salvador, que aconteceu neste domingo (30) no Wet. A cantora subiu ao palco às 17h10 e ficou até às 23h30, cantando sucessos autorais e clássicos do samba e do pagode.

A conexão de Ivete Sangalo com o samba vem de berço. Quando a cantora está prestes a subir ao palco para começar Ivete Clareou, vem antes a voz de sua mãe, compartilhando com o público as histórias de quando uma Ivete criancinha cantava Clara Nunes pela casa - o que lhe rendeu o apelido de “Ivete Marechera”.

Ivete Sangalo traz Ivete Clareou para Salvador

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia por Arisson Marinho/CORREIO
Cantora começou a apresentação às 17h e seguiu até às 23h30 por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs lotaram espaço e cantaram junto ao longo das seis horas de show por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete recebeu oito convidados na apresentação em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Na ordem, cantora se apresentou com Nelson Rufino, Seu Jorge, Liniker, Péricles, Mumuzinho, Xanddy, Márcio Victor e É o Tchan por Arisson Marinho/CORREIO
Cantou músicas autorais e clássicos do samba e do pagode por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou é um tributo ao samba e a Clara Nunes, que Ivete descreve como sua "primeira popstar" por Arisson Marinho/CORREIO
Turnê chegou em Salvador após parar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs se deslocaram de todo o Brasil e até de outros países para ver Ivete por Arisson Marinho/CORREIO
Fãs se deslocaram de todo o Brasil e até de outros países para ver Ivete por Arisson Marinho/CORREIO
“Salvador, sua filha está em casa”, disse Ivete ao subir no palco do Wet.  por auto-upload
Ivete Clareou em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Fã veio da Argentina ver show de Ivete por Arisson Marinho/CORREIO
Show foi até as 23h30 por Arisson Marinho/CORREIO
Ainda no início, Ivete dedicou show ao seu time de coração, o Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia por Arisson Marinho/CORREIO

A cena, que já aconteceu em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, se repetiu em Salvador. Quando Ivete entra, com samba no pé e carisma para dar e vender, reforça o que seus fãs baianos já sabem: em casa, o encontro é especial. “Salvador, sua filha está em casa”, disse a cantora ao público, que vibrou em resposta.

Ivete Clareou é um tributo ao samba e a Clara Nunes, intérprete da primeira música que a cantora juazeirense aprendeu, ainda na infância. “Apesar de todas as dores, (o samba) é um segmento totalmente democrático, que agrega, que recebe, que canta as dores, canta amores e canta tudo das nossas vidas. E foi dentro da minha casa que eu aprendi isso, com os meus pais. Eu honro eles hoje gigantemente nesse palco, através dessa pop star do samba, dessa mulher excepcional. Eu fiz um post que disse ‘a força de uma mulher habita em outra’, e foi porque eu assisti Clara Nunes cantando que eu percebi a potência da voz, mas acima de tudo, o poder dessa mulher”, declarou no palco do Wet.

Milhares de admiradores se reuniram para sambar com ‘Mainha’ na capital baiana. Uma delas era a analista de sistemas Scarlett Rosa, de 29 anos, que saiu de São Paulo para assistir ao Ivete Clareou em Salvador. Fã de carteirinha, ela viu de perto três dos quatro shows da turnê, em São Paulo, no Rio e, agora, na capital baiana.

“Essa é a primeira vez que venho a Salvador e estou amando, que cidade maravilhosa. É tudo aquilo que ela diz mesmo”, disse. “Eu sou fã de Ivete desde os 11 anos. Desde que eu a vi subindo naquela moto no Maracanã em 2016, fiquei louca por aquela mulher. Onde ela vai eu vou.”

Show estrelado

Com o objetivo de conectar ainda mais a artista e o público, o espetáculo foi apresentado em palco 360°. Quem recebeu o público assim que os portões abriram, às 14h, foi a DJ Jude Paulla. Às 17h, o palco era todo dela: Veveta Marechera.

A apresentação começa com a inédita “Marechera”, lançada no projeto mais recente. Nas horas seguintes, a cantora passa por clássicos do samba e do pagode, como “Juízo final” e “Retalhos de cetim”, além de canções autorais - das inéditas às que já são queridinhas dos fãs, como “Flor do Reggae”, de 2004, e “Quando a chuva passar”, de 2005, em versão pagode.

Ao longo do show, porém, a anfitriã dividiu os holofotes com convidados mais que especiais, como Noelson do Cavaco, que acompanhou a cantora durante o show. A primeira participação foi de Nelson Rufino, com quem cantou “Todo menino é um rei” e “Verdade”. Depois, Seu Jorge entrou e cantou com Ivete “Pensando em você” - que lançaram juntos em 2010 -, “Mina do Condomínio” e “Burguesinha”.

Convidados de 'Ivete Clareou' em Salvador

Nelson Rufino foi o primeiro convidado da noite por Lucas Leawry/Divulgação
Seu Jorge se juntou a Ivete no palco em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Liniker foi a terceira convidada e cantou "Baby 95", "Caju" e "Febre" ao lado de Ivete por Lucas Leawry/Divulgação
Péricles foi um dos convidados do show de Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Mumuzinho cantou mais de dez músicas ao lado de Ivete, das autorais a clássicos do samba e do pagode por Lucas Leawry/Divulgação
Xanddy se juntou a Ivete no palco por volta das 22h por Lucas Leawry/Divulgação
Recuperado de um susto de saúde, Márcio Victor participou do Ivete Clareou por Lucas Leawry/Divulgação
O grupo É o Tchan fechou as participações com chave de ouro por Lucas Leawry/Divulgação
Nelson Rufino foi o primeiro convidado da noite por Lucas Leawry/Divulgação

Às 19h, foi Liniker quem se juntou a ela, cantando “Baby 95”, “Caju” e “Febre” em arranjos especiais de samba. “Fico feliz de ver todas as coisas lindas que esse projeto vem trazendo para a sua vida”, disse a cantora paulista para Ivete.

Perto das 20h, o público vibrou quando Ivete chamou o nome de Péricles, que recebeu em outubro o Título de Cidadão Baiano da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “Ele disse: ‘eu vou com você pra qualquer tanto, mas se eu puder escolher, eu escolho Salvador”, disse Ivete. Juntos, apresentaram “Por Inteiro” - parceria dos dois que integra as faixas do Ivete Clareou -, “A carta”, “40 Graus de Amor” - ambas do Exaltasamba -, “Supera” e “Até que durou”.

Logo depois veio Mumuzinho, a participação mais longa do show: juntos, cantaram mais de dez músicas, de “Curto Circuito”, lançada por Mumuzinho em 2012, a “Temporal”, música de 1997 do grupo Art Popular. Recém-separada do nutricionista Daniel Cady, Ivete aproveitou um momento ao lado do convidado para enviar um recado sobre os comentários na mídia. “Isso o Leo Dias não publica… Quer falar da vida pessoal da pessoa, mas não fala que é a maior cantora do Brasil”, disparou Mumuzinho. Ivete, por sua vez, complementou: “Deixa os caras meter o cacete lá, ganhar engajamento. Deixa cada um fazer o que sabe fazer, eu sei cantar. Eles sabem falar”.

Mais recentes

