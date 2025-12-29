MOTO DAVA "GRAU"

Jovem tem perna amputada após ser atropelada por motociclista enquanto corria na Bahia

Motociclista gravava outro condutor empinando moto

Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 29 anos precisou amputar a perna após ser atropelada por um motociclista na última quinta-feira (25), dia de Natal, em Serrinha, no nordeste baiano. Um vídeo mostra o momento em que Gleice de Araújo corria na pista da Avenida ACM, uma das mais movimentadas da cidade, e colide com a moto.

O motociclista envolvido gravava outro condutor, que estava em uma moto à frente e dava “grau” - quando empina a motocicleta, equilibrando-se apenas na roda traseira, com a dianteira suspensa no ar. A manobra é considerada infração gravíssima, segundo o art. 244, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pela gravação, ainda é possível ouvir os gritos de dor da vítima e o motociclista caído no chão. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é um adolescente de 17 anos. Ele foi ouvido e liberado.

Já a jovem foi socorrida e passou por uma cirurgia de emergência na noite de sexta-feira (26), quando teve uma das pernas amputadas. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por lesão corporal foi lavrado. Guias periciais foram expedidas, e as investigações seguem.