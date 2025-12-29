Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem tem perna amputada após ser atropelada por motociclista enquanto corria na Bahia

Motociclista gravava outro condutor empinando moto

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:12

Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 29 anos precisou amputar a perna após ser atropelada por um motociclista na última quinta-feira (25), dia de Natal, em Serrinha, no nordeste baiano. Um vídeo mostra o momento em que Gleice de Araújo corria na pista da Avenida ACM, uma das mais movimentadas da cidade, e colide com a moto.

O motociclista envolvido gravava outro condutor, que estava em uma moto à frente e dava “grau” - quando empina a motocicleta, equilibrando-se apenas na roda traseira, com a dianteira suspensa no ar. A manobra é considerada infração gravíssima, segundo o art. 244, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pela gravação, ainda é possível ouvir os gritos de dor da vítima e o motociclista caído no chão. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é um adolescente de 17 anos. Ele foi ouvido e liberado.

Veja cenas do atropelamento

Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia por Reprodução
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia por Reprodução
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia por Reprodução
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia por Reprodução
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia por Reprodução
1 de 5
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia por Reprodução

Já a jovem foi socorrida e passou por uma cirurgia de emergência na noite de sexta-feira (26), quando teve uma das pernas amputadas. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por lesão corporal foi lavrado. Guias periciais foram expedidas, e as investigações seguem.

Procurada, a Polícia Militar apenas orientou buscar o órgão responsável pelo atendimento de ocorrências desta natureza.

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)