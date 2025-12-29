INVESTIGAÇÃO

Denúncia aponta sequestro de sargento da PM por traficantes em Salvador

A vítima teria sido levada por criminosos armados em Fazenda Coutos

Bruno Wendel

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:00

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um policial militar teria sido sequestrado por traficantes no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite deste domingo (28). A suposta vítima seria um sargento.

Segundo uma ocorrência interna da Polícia Militar, o caso teria ocorrido na Rua Theotônio Vilela, no final de linha, após uma padaria. No registro, é citado o nome do sargento, ao mesmo tempo em que a denúncia aponta que o sequestro teria sido cometido por quatro traficantes locais, armados com armas curtas e longas.

O autor da denúncia relatou ainda que ouviu um dos suspeitos dizer: “Ele vai morrer agora”.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que, na noite de domingo (28), equipes da 19ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar a denúncia de que um homem teria sido sequestrado e levado para uma área de mata em Fazenda Coutos.

“Ao chegarem ao local, os policiais realizaram rondas na área indicada e nenhuma irregularidade foi constatada, não sendo localizadas possíveis vítimas ou agressores. Até o momento, não há qualquer comprovação de que a suposta vítima seja um policial militar”, diz a nota.