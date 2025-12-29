Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Denúncia aponta sequestro de sargento da PM por traficantes em Salvador

A  vítima teria sido levada por criminosos armados em Fazenda Coutos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:00

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um policial militar teria sido sequestrado por traficantes no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite deste domingo (28). A suposta vítima seria um sargento.   

Segundo uma ocorrência interna da Polícia Militar, o caso teria ocorrido na Rua Theotônio Vilela, no final de linha, após uma padaria. No registro, é citado o nome do sargento, ao mesmo tempo em que a denúncia aponta que o sequestro teria sido cometido por quatro traficantes locais, armados com armas curtas e longas.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Shutterstock
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Polícia Militar por Divulgação
Estreia do Vitória na Sul-Americana vai contar com reforço de 266 policiais militares por Divulgação/PM-BA
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
MPBA e SSP deflagram três operações contra policiais militares investigados por homicídios no sudoeste baiano por Divulgação MP-BA / SSP-BA
Policiais militares por Divulgação
Turista de Israel foi preso por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Operação policial deixou 12 mortos em Salvador por Reprodução
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Tráfico de por Divulgação
Operação combateu internet e videomonitoramento ilegais por Vitor Barreto/SSP
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Câmeras clandestinas encontradas em Fazenda Coutos por Divulgação
Fazenda Coutos: 18 tiroteios, 18 mortos e 3 feridos por Google
12 mortos em Fazenda Coutos: puxador de 'bonde' aparece um dia antes de morrer segurando submetralhadora por Divulgação
Policiamento em Fazenda Coutos por Arisson Marinho/CORREIO
Armas apreendidas em Fazenda Coutos por Divulgação SSP
Polícia técnica faz perícia após morte de jovem em Fazenda Coutos por Wendel de Novais/CORREIO
Polícia prende homem com granadas, armas e drogas em Fazenda Coutos por Divulgação/PM
Ônibus rodam em Fazenda Coutos por Reprodução / Sindicato dos Rodoviários
Fazenda Coutos por Reprodução/Google Maps
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 42
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

O autor da denúncia relatou ainda que ouviu um dos suspeitos dizer: “Ele vai morrer agora”.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que, na noite de domingo (28), equipes da 19ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar a denúncia de que um homem teria sido sequestrado e levado para uma área de mata em Fazenda Coutos.

“Ao chegarem ao local, os policiais realizaram rondas na área indicada e nenhuma irregularidade foi constatada, não sendo localizadas possíveis vítimas ou agressores. Até o momento, não há qualquer comprovação de que a suposta vítima seja um policial militar”, diz a nota.

Ainda de acordo com a PMBA, a autoridade competente irá investigar o caso.

Leia mais

Imagem - Não pagou pedágio: CV matou comerciante perto de onde técnicos da Claro foram sequestrados

Não pagou pedágio: CV matou comerciante perto de onde técnicos da Claro foram sequestrados

Imagem - Técnicos sequestrados em Salvador são da Claro, uma das operadoras proibidas por facção

Técnicos sequestrados em Salvador são da Claro, uma das operadoras proibidas por facção

Imagem - Wi-Fi do tráfico: internet rende mais que drogas para organizações criminosas

Wi-Fi do tráfico: internet rende mais que drogas para organizações criminosas

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)