Denúncia aponta sequestro de sargento da PM por traficantes em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:00
Um policial militar teria sido sequestrado por traficantes no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite deste domingo (28). A suposta vítima seria um sargento.
Segundo uma ocorrência interna da Polícia Militar, o caso teria ocorrido na Rua Theotônio Vilela, no final de linha, após uma padaria. No registro, é citado o nome do sargento, ao mesmo tempo em que a denúncia aponta que o sequestro teria sido cometido por quatro traficantes locais, armados com armas curtas e longas.
Polícia Militar em ação
O autor da denúncia relatou ainda que ouviu um dos suspeitos dizer: “Ele vai morrer agora”.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que, na noite de domingo (28), equipes da 19ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar a denúncia de que um homem teria sido sequestrado e levado para uma área de mata em Fazenda Coutos.
“Ao chegarem ao local, os policiais realizaram rondas na área indicada e nenhuma irregularidade foi constatada, não sendo localizadas possíveis vítimas ou agressores. Até o momento, não há qualquer comprovação de que a suposta vítima seja um policial militar”, diz a nota.
Ainda de acordo com a PMBA, a autoridade competente irá investigar o caso.