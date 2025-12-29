ACIDENTE

Veja o que se sabe sobre morte de casal de namorados em acidente no interior de SP

Carro atingiu uma placa de sinalização, colidiu contra barreira de concreto, capotou e bateu em uma pilastra de um viaduto

Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:03

Acidente na SP-340 matou casal de namorados em Casa Branca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil investiga as causas do acidente que matou o casal de namorados Caique Teixeira Borri, 24 anos, e Flávia Acassia da Silva, 28, na noite de sábado (27). O acidente aconteceu na Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340), em Casa Branca, no interior de São Paulo.

A caminhonete em que o casal seguia no sentido norte do estado quando, às 23h57, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu uma placa de sinalização, segundo o g1 São Paulo. Em seguida, o veículo colidiu contra uma barreira de concreto, capotou e bateu em uma pilastra do viaduto. O carro só parou após tombar no sentido contrário, no km 218 da rodovia.

Flávia Acassia e Caique Borri morreram em acidente 1 de 7

De acordo com a polícia, Caique conduzia a caminhonete e Flávia era a passageira. Com o impacto da colisão, uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo e a outra ficou presa no interior. Ambos morreram no local.

Caique era fisiculturista e morador de Casa Branca. Ele já havia conquistado medalhas na categoria classic physique e costumava compartilhar treinos e competições nas redes sociais.

Namorados Flávia Acassia e Caique Borri morreram em acidente em Casa Branca, no interior de São Paulo Crédito: CCI Artesp

Flávia era natural de São Sebastião da Grama, fisioterapeuta, e atuava nas áreas ortopédica e neurológica. Ela trabalhava em clínicas da região e também em uma academia em sua cidade natal.