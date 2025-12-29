DF

Advogado preso suspeito de matar homem em ritual satânico invadia cemitérios e violava covas

Em agosto deste ano, suspeito abria túmulos e colocava objetos dentro das covas

Metrópoles

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:37

João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, Crédito: Foto: Metrópoles

Com mais de 30 passagens pela polícia, o advogado João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, 34 anos, voltou a ser detido no último domingo (28) após a localização de um corpo carbonizado em uma área rural do Sol Nascente.

Ele é apontado como suspeito de matar um homem ainda não identificado e realizar um suposto ritual satânico, que segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com a 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), o histórico criminal do advogado chama a atenção. Somente neste ano, ele foi preso por envolvimento em rituais macabros no cemitério de Taguatinga.

Em agosto, segundo registros policiais, o suspeito abria túmulos e colocava objetos dentro das covas. Já em setembro, voltou a ser detido por porte de arma branca e de um simulacro. No ano passado, respondeu por ameaça, entre outras ocorrências anotadas em seu histórico.