Advogado preso suspeito de matar homem em ritual satânico invadia cemitérios e violava covas

Em agosto deste ano, suspeito abria túmulos e colocava objetos dentro das covas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:37

João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos,
João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, Crédito: Foto: Metrópoles

Com mais de 30 passagens pela polícia, o advogado João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, 34 anos, voltou a ser detido no último domingo (28) após a localização de um corpo carbonizado em uma área rural do Sol Nascente.

Ele é apontado como suspeito de matar um homem ainda não identificado e realizar um suposto ritual satânico, que segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com a 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), o histórico criminal do advogado chama a atenção. Somente neste ano, ele foi preso por envolvimento em rituais macabros no cemitério de Taguatinga.

Em agosto, segundo registros policiais, o suspeito abria túmulos e colocava objetos dentro das covas. Já em setembro, voltou a ser detido por porte de arma branca e de um simulacro. No ano passado, respondeu por ameaça, entre outras ocorrências anotadas em seu histórico.

LEIA MAIS 

Investigador é preso por tentativa de homicídio em bar no interior da Bahia

Pastor evangélico é investigado após invadir e destruir centro de Umbanda

PMs são investigados por participar de grupo de extermínio e desvio de armas na Bahia

Investigado pela PF, cirurgião virou o 'maior prescritor de tirzepatida manipulada' do país

Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

