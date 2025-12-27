Investigador é preso por tentativa de homicídio em bar no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:35
Um investigador da Polícia Civil foi preso neste sábado (27), suspeito de tentativa de homicídio contra um homem em frente a um bar em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (26), no bairro Brasil. O suspeito, identificado como Ivanar Pereira Souza, de 56 anos, se apresentou na delegacia da cidade.
Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 23h20, em frente ao Lyndhus Bar, localizado no cruzamento das avenidas Pernambuco e Serrinha. A vítima, identificada como Uiliam Oliveira Santos, foi atingida por disparo de arma de fogo na região do abdômen e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uiliam foi encaminhada para um hospital da região, onde passou por procedimento cirúrgico. Testemunhas afirmaram que o investigador retirou a vítima do interior do estabelecimento e efetuou o tiro na área externa, fugindo em seguida em um veículo. Um estojo de munição calibre .40 foi encontrado pela Polícia Militar no local e encaminhado à delegacia.
A equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), realizou oitivas de testemunhas, diligências de campo e levantamentos nas imediações, além de verificar a existência de câmeras de segurança. Apesar de não haver gravações disponíveis no estabelecimento, outras possíveis fontes de imagens estão sendo apuradas.
Ivanar Pereira Souza se apresentou à Polícia Civil e foi autuado em flagrante. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva, o que foi acatado pela Justiça.
O policial civil investigado será encaminhado à Corregedoria da instituição, onde responderá aos procedimentos administrativos cabíveis. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime.