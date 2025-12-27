SUSTO

Vereador sofre tentativa de assassinato em cidade da Bahia

Caso foi registrado na noite de sexta-feira (26)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 14:20

Vereador tranquilizou seguidores após atentado Crédito: Reprodução

O vereador de Alagoinhas, na Bahia, Anderson Carlos da Silva Carvalho, o Anderson Xará (PP), 47, sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Santa Terezinha, na noite de sexta-feira (26). Nas redes sociais, o político tranquilizou os seguidores. "Estou aqui bem. Vocês podem ficar em paz", falou em frente à delegacia da cidade.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada após denúncia de disparos de arma de fogo na rua Marechal Floriano Peixoto, em Alagoinhas. O veículo em que o vereador estava foi alvo dos tiros, durante a noite.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que a vítima estava em um carro quando foi surpreendida por outro veículo, de onde homens armados efetuaram disparos contra o automóvel. "Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e identificar a autoria do crime", afirma a corporação.

Anderson Xará visitava familiares antes do crime. Após ser vítima do atentado, foi até a delegacia da cidade, de onde gravou um vídeo para as redes sociais. "Olá, meus amigos. Fiquem em paz, eu estou bem. Só sofri alguns estilhaços, mas Deus protege", falou.

A Câmara Municipal de Alagoinhas confirmou que o político foi vítima de uma tentativa de homicídio, mas que está fora de perigo e recebendo os cuidados necessários.

"A Câmara manifesta solidariedade ao parlamentar e a seus familiares, desejando plena e rápida recuperação. Reafirmamos nossa confiança nas autoridades competentes para a apuração rigorosa dos fatos e responsabilização dos envolvidos", afirma a Casa.

"Este Poder Legislativo repudia veementemente qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, da democracia e do diálogo como caminhos para a convivência social", completa.