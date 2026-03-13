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Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão

Vítima foi encontrada sozinha dentro de apartamento em condições insalubres; moradores relatam negligência e falta de alimentação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:23

Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres
Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres Crédito: Reprodução

Uma idosa foi encontrada em situação de abandono dentro de um apartamento no bairro de São Cristóvão, em Salvador, nesta sexta-feira (13). Segundo relatos de moradores do condomínio Vila Juliana, na Rua Vila Juliana, a vítima vivia em meio a condições precárias, com sinais de negligência, falta de alimentação adequada e ambiente insalubre. A situação veio à tona após uma vizinha conseguir entrar no imóvel e registrar vídeos que mostram o estado do local.

De acordo com uma moradora do condomínio, a idosa vive no apartamento com o filho, a nora e três netos, sendo dois deles menores de cinco anos. “Essa senhora mora no mesmo condomínio que eu. Ela vive nessas condições que vocês estão vendo nos vídeos. Mora com o filho, a nora e três netos, sendo dois menores de cinco anos. É uma família totalmente desequilibrada”, relatou.

Segundo a vizinha, a situação de abandono ficou mais evidente depois que o filho da idosa saiu do local com as duas crianças pequenas, enquanto a nora teria apresentado um surto e deixado o imóvel. “Acabaram de me enviar esses vídeos mostrando que ela está sozinha em casa. A nora teve um surto, que a gente suspeita que seja usuária de drogas, e o filho entrou no carro com as duas crianças pequenas e saiu. Deixaram a senhora nessas condições”, afirmou.

Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres

Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução
Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução
Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução
Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução
Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução
Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução
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Idosa foi encontrada por vizinhos em condições insalubres por Reprodução

Os moradores contam que já desconfiavam da situação há algum tempo, mas nunca tinham conseguido entrar no apartamento para verificar o que realmente acontecia no interior do imóvel. “A gente só tinha desconfiança da situação porque ninguém nunca tinha entrado no apartamento. Hoje uma vizinha conseguiu entrar e filmar”, disse.

Segundo o relato, a presença da idosa no local só passou a ser percebida pelos moradores no ano passado. “A gente nem sabia que existia uma idosa morando lá. Descobrimos isso só no ano passado. Às vezes passamos pela porta do apartamento e já percebíamos que tinha algo errado, mas nunca víamos a senhora”, contou.

Além da situação de abandono da idosa, moradores também relatam preocupação com as crianças que vivem no apartamento. De acordo com a vizinha, os menores costumam circular sozinhos pelo condomínio até altas horas da noite. “As duas crianças ficam muito tempo sozinhas. Vizinhos dizem que elas ficam andando pelo condomínio até duas horas da manhã.”

A alimentação também seria irregular, segundo os moradores. “Os alimentos ficam todos expostos na mesa. A nora sai para comprar comida só duas ou três horas da tarde, quando acorda. Até lá, a idosa e as crianças ficam sem comer”, relatou.

Ainda segundo a denúncia, a idosa não recebe acompanhamento médico. “Muitas vezes eles acabam pedindo comida aos vizinhos. Sobre medicamentos, pelo que a gente sabe, ela só toma algo para dor quando pede ajuda. Mas acompanhamento médico mesmo, não tem nenhum”, disse.

Moradores afirmam que já acionaram a delegacia especializada para denunciar o caso, mas até o momento aguardam providências das autoridades. O principal temor, segundo eles, é que o filho da idosa retorne ao imóvel e impeça que os vizinhos prestem socorro à vítima. Os moradores do condomínio afirmam que já chegaram a ligar para o 181 na intenção de denunciar a situação, mas nada foi feito. O caso, no entanto, ainda não foi formalizado na polícia.

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Tags:

Condomínio Maus Tratos Denúncia Abandono Idosa

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