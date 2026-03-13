CLIMA

Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana

Capital baiana terá sol, calor e possibilidade de chuva nesta sexta (13)

Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:16

Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

Quem pretende aproveitar o fim de semana em Salvador deve encontrar tempo quente e com predominância de sol, segundo a previsão meteorológica. A possibilidade de chuva aparece apenas nesta sexta-feira (13), segundo o Climatempo.

Na capital baiana, o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde. À noite, o tempo tende a ficar mais aberto. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C, com índice de umidade chegando a 92% e ventos de cerca de 10 km/h.

Lugares que bombam em Salvador no verão 1 de 12

No sábado (14), o cenário muda e o tempo deve ficar estável, com sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura varia entre 24°C e 33°C, com sensação térmica que pode chegar a 31°C.

Já no domingo (15), a previsão indica sol com algumas nuvens, mantendo o clima típico de verão. Os termômetros devem marcar mínima de 27°C e máxima de 31°C.