Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana

Capital baiana terá sol, calor e possibilidade de chuva nesta sexta (13)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:16

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

Quem pretende aproveitar o fim de semana em Salvador deve encontrar tempo quente e com predominância de sol, segundo a previsão meteorológica. A possibilidade de chuva aparece apenas nesta sexta-feira (13), segundo o Climatempo.

Na capital baiana, o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde. À noite, o tempo tende a ficar mais aberto. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C, com índice de umidade chegando a 92% e ventos de cerca de 10 km/h.

Lugares que bombam em Salvador no verão

No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO
Localizado em frente à Cruz do Pascoal, o Café e Cana é famoso por drinks especiais e inusitados, cerveja gelada e comidas saborosas. Funcionamento: Domingo, segunda, quarta e quinta – 12h às 22h. Sexta-feira e sábado – 12h às 23h. Horário de funcionamento da cozinha. Casa fecha 1h. por Marina Silva/CORREIO
No Rio Vermelho, o Boteco do França é um clássico da boemia de Salvador, conhecido pelo ambiente descontraído, cerveja sempre gelada, petiscos generosos e pratos que fazem parte da memória afetiva da cidade. Funciona todos os dias, a partir das 12h. por Divulgação
No Pelourinho, o Clube do Samba é um espaço dedicado à valorização do samba e da cultura popular. O funcionamento varia conforme a programação, com atividades mais frequentes de terça a domingo, geralmente a partir do fim da tarde, seguindo pela noite, especialmente às sextas, sábados e domingos. Entrada por Carolina Cerqueira/CORREIO
Na Barra, o Bar das Putas é um ponto irreverente e tradicional da boemia local, conhecido pelo clima descontraído, mesas na calçada, cerveja gelada e encontros animados que atravessam o dia e a noite, com vista para o movimento do bairro. por Paula Fróes/CORREIO
Sob o comando da produtora e empresária Gabi da Oxe, o Bombar funciona de quarta a domingo, das 16h às 3h30, no Rio Vermelho. O primeiro andar é dedicado ao bar, comidas, sinuca e drinks, enquanto o segundo será palco de apresentações musicais e atividades culturais — com destaque para as aulas de dança (como forró e zuki) às quartas-feiras. por divulgação
Na Saúde, o Bar do Léo é um reduto tradicional e sem firulas, conhecido pela cerveja sempre gelada, chopp de vinho, conversa solta na calçada e pelo encontro de moradores, trabalhadores e boêmios que mantêm viva a alma popular do bairro. por Divulgação
No coração do Rio Vermelho, o Jubiabar tem samba em todos os sábado. Funciona de segunda e quinta, das18:30h à1h, sextas e sábados, das 18:30h às 2h, e aos domingos 12h às 22h. Entrada: R$ 30. por Reprodução/Instagram
O Água de Pote Bar, em Itapuã, é um refúgio boêmio de Salvador onde a simplicidade, a música e a cerveja gelada se encontram à beira-mar, celebrando o clima leve e autêntico do bairro. por Reprodução/Instagram
No Rio Vermelho, a Só Shape se destaca como um ponto underground, com música, sinuca e breja gelada. Aberta e gratuita todos os dias. por Reprodução/Instagram
Localizado na Cruz do Pascoal, o R'Canto do Pascoal já foi Campeão do Panela de Bairro, projeto da TV Bahia que explora a culinária local. É conhecido pela cerveja gelada e os petiscos deliciosos. Funcionamento: Todos os dias - 11h30 à 23h. por Marina Silva/CORREIO
Localizado na rua Direita de Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo, o ‘Isso é um Bar’ é unanimidade entre os frequentadores do bairro. Com cervejas que variam entre R$ 13,50 e R$ 19,90, o estabelecimento é famoso por uma vista de tirar o fôlego. Funcionamento: Quarta a sexta - 16h às 23h. Sábado – 12h às 23h. Dom – 12h às 21h. por Marina Silva/CORREIO
1 de 12
No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO

No sábado (14), o cenário muda e o tempo deve ficar estável, com sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura varia entre 24°C e 33°C, com sensação térmica que pode chegar a 31°C.

Já no domingo (15), a previsão indica sol com algumas nuvens, mantendo o clima típico de verão. Os termômetros devem marcar mínima de 27°C e máxima de 31°C.

O índice ultravioleta permanece muito alto, o que exige atenção com proteção solar durante atividades ao ar livre. A qualidade do ar é considerada boa, e não há indicativo de formação de arco-íris nos próximos dias.

Tags:

Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer

Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer
Imagem - Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra

Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra
Imagem - Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta
02

A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
03

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
04

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial