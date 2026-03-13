Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de março de 2026 às 10:16
Quem pretende aproveitar o fim de semana em Salvador deve encontrar tempo quente e com predominância de sol, segundo a previsão meteorológica. A possibilidade de chuva aparece apenas nesta sexta-feira (13), segundo o Climatempo.
Na capital baiana, o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde. À noite, o tempo tende a ficar mais aberto. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C, com índice de umidade chegando a 92% e ventos de cerca de 10 km/h.
Lugares que bombam em Salvador no verão
No sábado (14), o cenário muda e o tempo deve ficar estável, com sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva ao longo do dia. A temperatura varia entre 24°C e 33°C, com sensação térmica que pode chegar a 31°C.
Já no domingo (15), a previsão indica sol com algumas nuvens, mantendo o clima típico de verão. Os termômetros devem marcar mínima de 27°C e máxima de 31°C.
O índice ultravioleta permanece muito alto, o que exige atenção com proteção solar durante atividades ao ar livre. A qualidade do ar é considerada boa, e não há indicativo de formação de arco-íris nos próximos dias.