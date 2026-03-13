SERVIÇO

Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer

Taxa custa R$ 11,80

Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:50

Salvador Card Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Os estudantes têm até o dia 31 de março para revalidar o Salvador Card e garantir o direito à meia passagem no transporte público. Mais de 115 mil alunos das redes pública e privada de Salvador têm direito ao benefício.

Antes de realizar o processo, os estudantes devem verificar se estão aptos por meio do site do Salvador Card. Caso a aptidão seja confirmada, a revalidação pode ser feita presencialmente em um dos postos de atendimento ou de forma online, pelo aplicativo ou site do Kim+.

Para estudantes da rede particular, faculdades e universidades, é necessário apresentar a certidão de nascimento original para alunos menores de 10 anos ou a carteira de identidade original para aqueles com 10 anos ou mais.

Também é exigido comprovante de matrícula do semestre atual para estudantes da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia. No caso da rede particular, também são aceitos comprovante de pagamento, comprovante de matrícula atualizado ou atestado de frequência.

Já para estudantes da rede pública estadual e municipal, é necessário apresentar a certidão de nascimento original para alunos menores de 10 anos ou a carteira de identidade original para aqueles com 10 anos ou mais, além do comprovante de matrícula.