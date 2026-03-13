Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer

Taxa custa R$ 11,80

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:50

Salvador Card
Salvador Card Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Os estudantes têm até o dia 31 de março para revalidar o Salvador Card e garantir o direito à meia passagem no transporte público. Mais de 115 mil alunos das redes pública e privada de Salvador têm direito ao benefício.

Antes de realizar o processo, os estudantes devem verificar se estão aptos por meio do site do Salvador Card. Caso a aptidão seja confirmada, a revalidação pode ser feita presencialmente em um dos postos de atendimento ou de forma online, pelo aplicativo ou site do Kim+.

Para estudantes da rede particular, faculdades e universidades, é necessário apresentar a certidão de nascimento original para alunos menores de 10 anos ou a carteira de identidade original para aqueles com 10 anos ou mais.

Leia mais

Imagem - Loja de roupas é destruída após incêndio em Salvador

Loja de roupas é destruída após incêndio em Salvador

Imagem - Prefeitura autoriza construção de mais um camelódromo em Salvador; saiba mais

Prefeitura autoriza construção de mais um camelódromo em Salvador; saiba mais

Imagem - Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Também é exigido comprovante de matrícula do semestre atual para estudantes da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia. No caso da rede particular, também são aceitos comprovante de pagamento, comprovante de matrícula atualizado ou atestado de frequência.

Já para estudantes da rede pública estadual e municipal, é necessário apresentar a certidão de nascimento original para alunos menores de 10 anos ou a carteira de identidade original para aqueles com 10 anos ou mais, além do comprovante de matrícula.

Quem não realizar a revalidação dentro do prazo perderá o direito à meia passagem e também não poderá utilizar os créditos já carregados no cartão. O procedimento custa o equivalente a duas tarifas de ônibus convencionais vigentes, totalizando R$ 11,80.

Tags:

Salvador Estudante

Mais recentes

Imagem - Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra

Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra
Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana

Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana
Imagem - Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta
02

A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
03

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
04

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial